Tim Cook Açıkladı, Apple Sürücüsüz Araç Üzerinde Çalışıyor

Apple‘ın kendi kendine sürüş otomobiliyle uğraştığı bir süre önce bir süre öğrenilmişti, örneğin Nisan ayında California yollarında sürüş testleri için izin aldı. Apple’ın CEO’su Tim Cook, Bloomberg ile yaptığı röportajda, en azından sürücüsüz bir otomobil için yazılım üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Bloomberg’e konuşan Cook, şunları söyledi:

“Özerk sistemlere yoğunlaşıyoruz. Bu, çok önemli gördüğümüz temel bir teknolojidir. Bunu tüm AI projelerinin anası olarak görüyoruz. Muhtemelen gerçekte üzerinde çalışılması gereken en zor AI projelerinden biri “dedi.

En yeni onay, firmanın gerçekten kendi kendine çalışan bir otomobil için yazılım üzerinde çalıştığı anlamına geliyor ancak firmanın kendi otomobillerini yapmayı planladığı değil, sadece araba üreticileri için yazılımı sağlayarak Google‘la benzer bir pozisyonu alabileceği düşünülüyor. Geçen yılın Eylül ayında, firma sürücüsüz otomobil programı Project Titan‘dan çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmaya karar vermişti.

Apple, kendi kendine çalışan otomobil alanına ayak uydurmaya hevesli; çünkü rakiplerinin çoğu teknoloji ile ilgilenmekte ve yapay zekada yapacakları gelişmeler de firmanın bu teknolojiyi takip etmesinin temel sebebi.