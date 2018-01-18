Tim Cook Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Güç Yönetimini Devredışı Bırakabilecek!

Geçen ayın sonlarında Apple iPhone kullanıcıları Güç Yönetimi adı altında Apple‘ın iPhone 6 ve öncesi modellerde CPU’yu kısmasına izin verdiğini keşfetti. Bu “güç yönetimi” adıyla telefonlarda bulunuyor. Kullanıcılar ise hiçbir müdahalede bulunamıyorlar. Yalnızca yeni bir pil alabiliyorlar.

Bu eski modellerin birçoğu daha eski pillerle çalıştığından, bazı ağır görevler bu iPhone birimlerini kapatma riskiyle karşı karşıya bırakıyorlar. İşlemciyi küçültme eylemi bazı kullanıcıları rahatsız ederken çoğunluk bu durumun Apple‘da olduğundan dolayı fazla üzülüyordu. Bazı kullanıcıların kalbini kazanmak isteyen şirket, yılın geri kalanında 50 dolar olan pil değişimi fiyatını 29 dolardan sundu. Ancak bu yeterli olmadı.

Çarşamba akşamı Apple CEO’su Tim Cook, Apple‘ın yakında iPhone sahiplerinin cihazlarını çalıştıran pillerin sağlık durumunu izlemesine izin vereceğini söyledi. Buna ek olarak Apple, kullanıcıları CPU’yu yavaşlatan güç yönetim sistemini devre dışı bırakma seçeneği sunacak. Telefonlarını kapatmak yerine belli bir görevi kapatmak isteyenlere güç yönetimini devre dışı bırakarak telefonlarını kapatmaktan kurtaracaklar.

ABC News’e katılan Cook ayrıca Apple‘ın önümüzdeki beş yıl içinde 20.000 yeni iş imkanı yaratacağını ve aynı zamanda ABD ekonomisine 350 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Buna ek olarak yeni vergi yasaları uyarınca Apple’ın 38 milyar dolar olarak bir defalık vergi ödemesi yapacağını söyledi. Ayrıca tüm Apple çalışanlarının şirkette 2,500 dolarlık hisse payı olacak.