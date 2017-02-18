Tinder Snapchat’e Benzer Video Uygulamasını Satın Aldı

Tinder‘in işbirliğine dayalı video mesajlaşma uygulaması Wheel‘i satın almasıyla birlikte, uygulama artık bölgedeki mevcut kullanıcıların fotoğraflarından daha fazlasını sunabilir. Firma arkadaşların birlikte takılmasını sağlayan Tinder Social‘ın geçen Temmuz’da tanıtmasıyla sınırlarını genişletmişti. Business Insider‘ın notlarına baktığımızda, Wheel, kullanıcıların temalı videolar yayınlamasına olanak tanıyan Snapchat‘ın “Canlı Hikayeler“ine benziyor.

Firmanın Özel Girişimler Başkan Yardımcısı olan Wheel kurucularından Paul Boukadakis, bir sonraki adımın “yaratım için insanları bir araya getirmek” olduğunu söyledi. Wheel’in özellikleri, romantik eşleşmeler arasında doğrudan videolara yönlendirmek yerine Sosyal yönünün doğal bir uzantısı sunabilir. Tabii, çok da hoş olmayan kullanımlara da neden olabilir.

Tinder video özelliğini ekleyen ilk randevu uygulaması değil. Uygulamanın en doğrudan rakibi olan Bumble, Ocak ayında 24 saat sonra ortadan kaybolan on saniyelik video öykülerini tanıttı. Tinder’ın ne zaman Wheel’in özelliklerini uygulamasına ekleyeceği henüz açıklanmadı.