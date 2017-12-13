Tinder'a Yeni Özellik: Instagram ve Spotify Detayları

Sizi ve eşleşmelerinizi birbirinize daha yakınlaştırmak için Tinder şimdi sağa kaydıradığınız kişilerin Instagram ve Spotify‘a ne derecede bağlı olduklarını gösteren yeni bir özelliği test ediyormuş. Bu yeni özellik mesajlar ekranınızda yeni bir sekme olarak görünecekmiş. Siz ve eşleşmelerinizin bahsettiğimiz uygulamalara bağlı hesapları olması koşuluyla tabi. Yakın zamanda eklenen Instagram paylaşımlarınız ve Spotify En Çok Dinlenenler Listesi bu kısımda görüntülenecekmiş.

Yeni özellik ile birlikte Tinder şirketi açıklamasına bakarsak “platformun ötesine geçiyoruz heyyo” yorumunu çıkarabiliriz. Özellik şu an Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da test ediliyor ve önümüzdeki yıl tüm dünyadaki kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Eşleşme bulamadık ki daha Instagram ve Spotify listelerini görmesi kalsın diyorsanız; fotoğrafınızı güncelleyin ve şansınızı denemeye devam edin. Asla ümidinizi yitirmeyin. Bol şans.