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Titanfall 3 Sistem Gereksinimleri

Cepkolik » Oyun » Sistem Gereksinimleri » Titanfall 3 Sistem Gereksinimleri
30-05-2017
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EA’da veya Respawn’da olsun, Titanfall 3 yolumuza gelecek gibi görünüyor. Çalıştırmak için Titanfall 2’ye benzer bir donanım olacak, Ultra 60fps’te keyfini çıkarmak için, muhtemelen bir dizi orta sınıf donanıma sahip çok daha düşük ayarlarla kurtulabileceğiniz bir ekipman serisine ihtiyaç duyacaksınız.

Titanfall 3 için gerekli ve detaylı sistem gereksinimlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli şey en az bir Core i3 işlemci ve 8 GB Ram’e sahip olmanız gerçeğidir. Daha iyi ayarlarda ise en az 16 GB ram ve i7 işlemci olması gereklidir. Detaylar aşağıda listelenmiştir.

Titanfall 3 Minimum sistem gereksinimleri

  • İşlemci: Core i3-4130T 2.9GHz ya da FX-4200
  • Ekran kart: GeForce GTX 660 ya da Radeon HD 7850
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 45 GB

Titanfall 3 İdeal sistem gereksinimleri

  • İşlemci: Core i7-6700K 4-Core 4.0GHz ya da FX-9370
  • Ekran kart: GeForce GTX 1080 ya da Radeon Pro Duo 8GB
  • Ram: 16 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 45 GB

Titanfall 2 Trailer

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