Titanfall 3 Sistem Gereksinimleri

EA’da veya Respawn’da olsun, Titanfall 3 yolumuza gelecek gibi görünüyor. Çalıştırmak için Titanfall 2’ye benzer bir donanım olacak, Ultra 60fps’te keyfini çıkarmak için, muhtemelen bir dizi orta sınıf donanıma sahip çok daha düşük ayarlarla kurtulabileceğiniz bir ekipman serisine ihtiyaç duyacaksınız.

Titanfall 3 için gerekli ve detaylı sistem gereksinimlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli şey en az bir Core i3 işlemci ve 8 GB Ram’e sahip olmanız gerçeğidir. Daha iyi ayarlarda ise en az 16 GB ram ve i7 işlemci olması gereklidir. Detaylar aşağıda listelenmiştir.

Titanfall 3 Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Core i3-4130T 2.9GHz ya da FX-4200

Ekran kart: GeForce GTX 660 ya da Radeon HD 7850

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 45 GB

Titanfall 3 İdeal sistem gereksinimleri

İşlemci: Core i7-6700K 4-Core 4.0GHz ya da FX-9370

Ekran kart: GeForce GTX 1080 ya da Radeon Pro Duo 8GB

Ram: 16 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 45 GB

Titanfall 2 Trailer