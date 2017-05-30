Titanfall 3 Sistem Gereksinimleri

EA’da veya Respawn’da olsun, Titanfall 3 yolumuza gelecek gibi görünüyor. Çalıştırmak için Titanfall 2’ye benzer bir donanım olacak, Ultra 60fps’te keyfini çıkarmak için, muhtemelen bir dizi orta sınıf donanıma sahip çok daha düşük ayarlarla kurtulabileceğiniz bir ekipman serisine ihtiyaç duyacaksınız.
Titanfall 3 için gerekli ve detaylı sistem gereksinimlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Bilmeniz gereken en önemli şey en az bir Core i3 işlemci ve 8 GB Ram’e sahip olmanız gerçeğidir. Daha iyi ayarlarda ise en az 16 GB ram ve i7 işlemci olması gereklidir. Detaylar aşağıda listelenmiştir.
Titanfall 2 Trailer