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Tofaş, Bursa’daki Fabrikasında Üretime İki Hafta Ara Verdi!

Çip kıtlığı otomobil sektörünü de ziyadesiyle zorluyor. Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime ara verdi.

Ayşen Sıla

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Tofaş dıs

En büyük Türk otomobil üreticilerinden biri Perşembe günü, küresel otomobil üreticilerini rahatsız eden bir çip kıtlığı nedeniyle fabrikasındaki üretimi geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Türkiye’nin Koç Holding ve İtalyan Fiat Chrysler’in ortak girişimi Tofaş, 19 Mart – 5 Nisan tarihleri ​​arasında üretime iki hafta ara verileceğini söyledi.

Otomobil üreticisi, ürünlerindeki yüksek teknoloji, elektronik bileşenlerin artan kullanımı ve dünyadaki entegre üretim sistemi nedeniyle mikroçip tedarik probleminden etkilendiğini vurguladı.

Şirket, “Söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle 19 Mart 2021’den 5 Nisan 2021’e kadar fabrikamızda üretim faaliyetlerine iki hafta ara verilecek” dedi.

Otomobil üreticisi ayrıca, bu sürenin, kararın etkilerini en aza indirgemek için üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmalarını yürütmek için kullanılacağını söyledi.

Tofaş, Bursa ilindeki fabrikasında yıllık 450.000 araç kapasitesine ve yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin yedinci büyük sanayi kuruluşu olduğunu da söylemekte fayda var.

Tofaş dıs

Kıtlık, dünya çapında üretim kesintilerini zorladı ve Volkswagen, Ford, General Motors, Honda, Hyundai ve Toyota da dahil olmak üzere sektörde endişelere yol açtı ve ülkeleri kıtlığı çözmek için çabalarını artırmaya teşvik etti.

Tofaş’ın açıklaması, Türk-Fransız ortak girişimi Oyak Renault’nun da 15-22 Mart tarihleri ​​arasında üretimi askıya aldığını açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra geldi.

COVID-19’un yayılması, dünya çapında arz ve talep modellerini karıştırdı ve sonunda bir çip kıtlığına neden oldu. Kıtlık, küresel olarak otomobil üreticilerini de vurdu ve otomobil üreticileri çip tedarikleri için tüketici elektroniği endüstrisi ile rekabet ederken bir dizi faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

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KaynakDaily Sabah

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Otomobil

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