TOGG, iF Tasarım Ödülü Kazanan İlk Türk Markası Oldu!

Ülkenin ilk elektrikli aracını üreten Türkiye’nin Otomobil Ortak Girişim Grubu (TOGG), C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. İlk seri üretilen C-SUV model araçlar 2022’nin son çeyreğinde hazır olacak.

TOGG’den yapılan açıklamaya göre, TOGG tasarım ekibinin stratejik ortak olarak Pininfarina’nın iş birliği ve dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günak’ın rehberliğinde 150.000 saatlik çalışması sonucunda ortaya çıkan C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde tanınıyor.

1954’te başlayan ve uluslararası arenadaki en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10.000’e yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız yargıç, dünyadaki en iyi tasarımları belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, iF Design Award’da takdir edilmekten gurur duyduklarını söyledi. “Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı görüşlerine dayalı olarak gerçekleştirdik” dedi.