Tokyo 42 Sistem Gereksinimleri

Tokyo 42 oyununu oynamak için normal bir donanım seviyesi sizin için yeterli olacaktır. Eğer oyunu maximum ayarlarda oynamak isterseniz ihtiyacınız olan 4 GB Ram ve en az Core i3-3240 3.4GHz işlemcidir. Ekran kartı olarak da GeForce GT 640 v3 ya da Radeon R7 250 v2 2GB size fazlasıyla yetecektir.

Oyun ile ilgili tüm sistem gereksinimlerini de aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir konu olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanınız.

Tokyo 42 oyun konusu

Tokyo 42, Syndicate ve GTA’nın esin kaynağı olduğu izometrik bir aksiyon-macera oyunudur. Tokyo 42’de, büyük bir komployu ortaya çıkarmak isteyen bir suikastçı olarak oynuyorsunuz.

Tokyo 42 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran kartı: GeForce GT 720 veya Radeon HD 3800 series

Ram: 2 GB

İşetim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Tokyo 42 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-3240 3.4GHz ya da Phenom II X4 40

Ekran kartı: GeForce GT 640 v3 veya Radeon R7 250 v2 2GB

Ram: 4 GB

İşetim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Tokyo 42 Videosu (Trailer)