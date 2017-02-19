Tokyo 42 Sistem Gereksinimleri

Tokyo 42 oyununu oynamak için normal bir donanım seviyesi sizin için yeterli olacaktır. Eğer oyunu maximum ayarlarda oynamak isterseniz ihtiyacınız olan 4 GB Ram ve en az Core i3-3240 3.4GHz işlemcidir. Ekran kartı olarak da GeForce GT 640 v3 ya da Radeon R7 250 v2 2GB size fazlasıyla yetecektir.
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Tokyo 42, Syndicate ve GTA’nın esin kaynağı olduğu izometrik bir aksiyon-macera oyunudur. Tokyo 42’de, büyük bir komployu ortaya çıkarmak isteyen bir suikastçı olarak oynuyorsunuz.
Tokyo 42 Videosu (Trailer)