Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands için PC Sistem Analizini hazırladık. Bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağınızı çok rahat anlayabilirsiniz.
Ghost Recon Wildlands, piyasaya sürüldükten sonra sorunsuz çalışabilmesi için bazı modern donanımların kullanılmasını gerektirecektir. Önerilen gereksinime ulaşmak için bir Nvidia GTX 960 veya RX 470 ile birleştirilmiş Intel i5-2300 veya AMD FX-8120 işlemci bekliyoruz.
Bu, 1080p’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS’yi bulacaktır. Oyunun konusu: Birleşik Devletler ordusundaki en seçkin askerler geri döndüler ve Bolivya’da uyuşturucu ticaretinde giderek tırmanan savaşın ön sıralarında yer alıyorlar.
Güney Amerika ülkesi dünyanın önde gelen kokain üreticileri arasında yer alıyor ve operasyonu gölgelerden kontrol etmek, acımasız Santa Blanca uyuşturucu kartelidir.
Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Videosu