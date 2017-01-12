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Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri

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12-01-2017
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Tom Clancys Ghost Recon Wildlands için PC Sistem Analizini hazırladık. Bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağınızı çok rahat anlayabilirsiniz.

Ghost Recon Wildlands, piyasaya sürüldükten sonra sorunsuz çalışabilmesi için bazı modern donanımların kullanılmasını gerektirecektir. Önerilen gereksinime ulaşmak için bir Nvidia GTX 960 veya RX 470 ile birleştirilmiş Intel i5-2300 veya AMD FX-8120 işlemci bekliyoruz.

Bu, 1080p’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS’yi bulacaktır. Oyunun konusu: Birleşik Devletler ordusundaki en seçkin askerler geri döndüler ve Bolivya’da uyuşturucu ticaretinde giderek tırmanan savaşın ön sıralarında yer alıyorlar.

Güney Amerika ülkesi dünyanın önde gelen kokain üreticileri arasında yer alıyor ve operasyonu gölgelerden kontrol etmek, acımasız Santa Blanca uyuşturucu kartelidir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Core i5-2400S 2.5GHz ya da AMD FX-4350
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da Radeon R7 260X v3
  • Ram: 4 GB
  • İşletim Sistemi: Win Vista 64 bit
  • Direct X: DX 11
  • Boş Disk Alanı: 35 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Core i7-3770 4-Core 3.4GHz ya da FX-8350
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB ya da Radeon R9 FURY 4GB
  • Ram: 8 GB
  • İşletim Sistemi: Win 10 64 bit
  • Direct X: DX 11
  • Boş Disk Alanı: 35 GB

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Videosu

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Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri” Yorumları

    Gtx 960m ekran kartı kaldırır mı acaba ?

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