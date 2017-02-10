Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri

Ghost Recon Wildlands, piyasaya sürüldükten sonra sorunsuz çalışabilmesi için bazı modern donanımların kullanılmasını gerektirecektir. Önerilen gereksinime ulaşmak için, bir Intel i5-2300 veya AMD FX-8120 işlemcinin bir Nvidia GTX 960 veya RX 470 ile birleşmesini bekliyoruz. Bu, 1080p’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS’yi yakalayacaktır. Yayınlanma tarihine yaklaştıkça daha fazla bilgi aktaracağız.

Ghost Recon Wildlands oyun konusu: Birleşik Devletler ordusundaki en seçkin askerler geri döndüler ve Bolivya’da uyuşturucu ticaretinde giderek tırmanan savaşın ön sıralarında yer alıyorlar. Güney Amerika ülkesi dünyanın önde gelen kokain üreticileri arasında yer alıyor ve operasyonu gölgelerden kontrol etmek, acımasız Santa Blanca uyuşturucu kartelidir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-2400S 2.5GHz ya da AMD FX-4320

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270X

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 50 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-3770 4-Core 3.4GHz ya da AMD FX-8350

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 480 4GB

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 50 GB

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands Videosu (Trailer)