Tom Clancy’s The Division Ücretsiz. İşte Tüm Detaylar

Ubisoft’un en sevilen serilerinden biri olan Tom Clancy’s serileri her sene yeni bir oyunla devam ediyor. Son dönemde yayınlanan oyunların pek istenen başarıyı göstermemesi nedeniyle her ne kadar yapım geri planda kalıyormuş gibi gözükse de yeni oyun Tom Clancy’s The Division yapımı ile bu düşüncede tamamen ortadan kalkmıştı. Özellikle oyunun yeni serisinde kullanılan fizik efektleri ve grafikler yapımın kaybettiği ilgiyi büyük oranda geri toplamasını sağladı. Tüm bunlarla beraber serinin yeni oyunun satış rakamları da bir hayli artış gösterdi.

Özellikle çıkış yaptığı dönemde en çok satan yapımlardan biri olan oyunun satışa çıkmasının üzerinden uzunca bir süre geçmişken Tom Clancy’s The Division oyunu için Ubisoft yeni bir karar daha aldı. Atılan yeni adımlarla beraber oyunun belli bir süre için geçerli olmak üzere tamamen ücretsiz sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında yapımın sadece hafta sonu için geçerli olmak üzere tamamen ücretsiz sunulacağı belirtildi. Tabi bunun için belli başlı zaman kriterleri de uygulandı.

Tom Clancy’s The Division Sunulan Ücretsiz İçerik Sınırları Ne Kadar?

Öncelikle oyunun ücretsiz versiyonu için sunulan yapımda ne kadar özelliğin kullanılabileceğinden bahsedelim. Bu noktada öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki oyun tam sürümüyle ücretsiz sunulacak. Yani herhangi bir özellik sınırlaması ya da demo benzeri bir kullanım söz konusu değil. Doğrudan Tom Clancy’s The Division oyununu satın almış gibi oynayabileceksiniz. Daha önce Farcry serilerinde sunulan ücretsiz oyunlarda olduğu gibi herhangi bir sınırlama yok. Tabi süre dışında.

Tom Clancy’s The Division Ne Kadar Süre Ücretsiz?

Özellik kısıtlaması olmayan yapımın ücretsiz sunulacağı süre için yukarı da hafta sonu bilgisini verdik. Genel olarak hafta sonu ücretsiz sunulacak olan oyun Ubisoft tarafından sunucu ağırlığını azaltmak için mini süre farklarıyla sunuldu. Yani oyun her bölgede hafta sonu ücretsiz olmayacak. Tüm Avrupa bölgesinde oyun bilgisayar versiyonları için 4 Mayıs tarihinden 7 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak sunulmuş durumda.

Bilgisayar değil konsol kullanıcısıysanız bu durumda da her iki konsol serisi içinde yani Sony ve XBOX konsolları içinde ücretsiz sunum süresi 4 Mayıs tarihinden 8 Mayıs tarihine kadar. 1 gün fazla olmasının nedeni oyunun sunucu sorunları nedeniyle konsollarda daha yavaş inmesi. Bu tarihlerin dışında ise yine Tom Clancy’s The Division tamamen ücretli.

Tom Clancy’s The Division %60 İndirim İmkanı

Son olarak oyunun ücretsiz kullanıma sunulacağı süre boyunca kampanyada olduğunu belirtelim. Oyunun beğenip oynamaya devam etmek isteyen kullanıcılar oyunu %60 indirimde olarak alabilecek. Üstelik eğer hafta sonu boyunca oyunda bir ilerleme göstermişseniz satın aldıkdan sonrada bu ilerleme devam edecek.