Torment: Tides of Numenera Sistem Gereksinimleri

Torment: Tides of Numenera oyunu için orta segment bir bilgisayar yeterli olacaktır. Minimum sistem gereksinimleri için Core 2 Duo E4300 1.8GHz ve 4 GB Ram yeterli olurken, ideal sistem gereksinimleri için Core i5-650 3.2GHz işlemci ve 8 GB Ram yeterli olacak.
Planescape için manevi netice: Torment Kickstarter ile finanse edildi. Yakında açıklanacak daha fazla ayrıntı ile Torment, karmaşık ve nüanslı ahlak, derin ve reaktif seçim ve yeni garip bir vizyona sahiptir. Farklı bir dünyanın karşısında, tuhaf boyutlarla bir rotayı çizeceksiniz.
Oyunun konusu: Yol boyunca arkadaş kazanacaksınız ve değerlerini keşfedeceksiniz – belki de güçlü yönleri ile, belki daha kelimenin tam anlamıyla onları satarak. Bütün bunlar boyunca, doğal olarak eylemlerinizden kaynaklanan, kavrayışınızın ötesinde güçleri kullanan düşmanlarla yüzleşen, sonsuza dek kendinizle yüzleşmeye ve soruyu cevaplamaya zorlayacak bir sona götürecek bir yol seçeceksiniz.
Torment: Tides of Numenera Minimum Sistem Gereksinimleri
Torment: Tides of Numenera İdeal Sistem Gereksinimleri
Torment: Tides of Numenera Videosu (Trailer)