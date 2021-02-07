İnternet üzerinden oyun, film, müzik ve kitap gibi içeriklerin indirilmesini sağlayan Torrent, kullanıcılardan hiçbir şekilde ücretli üyelik talep etmez. İşlerimlerinizi internet hızınıza bağlı olarak gerçekleştirebilir, herhangi bir indirmeyi yarıda kesip sonra tekrardan devam ettirebilirsiniz.

Örneğin Torrent üzerinden indirilen bir film, o esnada ön izlenebilir ve kullanıcı içerik hakkında daha detaylı bilgi edinir. Kısacası Torrent kullanmak, kullanıcılar için çok büyük avantajdır. Peki, Torrent nedir ve Torrent nasıl kullanılır.

Torrent Nedir?

Torrent, içerisinde farklı bilgiler bulunduran bir çeşit meta bilgileri içeren bir çeşit bilgisayar dosyasıdır. Ve bu dosya, kullanıcıların karşısına “.torrent” uzantısıyla çıkar.

Torrent Nasıl Kullanılır?

Torrent dosyası indirmek ve kullanmak için yapılması gerekenler sırasıyla;

1. Torrent İstemci Programını Yüklemek: İlk adım olan bu işlemde, kullanıcılar tarafından da en yaygın şekilde kullanılan “utorrent” adlı Torrent programını indirmeniz önerilir. Programı bilgisayarınıza indirip kolayca kurduktan sonra ikinci adıma geçebilirsiniz.

2. Torrent Sticker Sitesi Bulmak: Bu alandaki en güvenilir ve faydalı siteler, İngilizce içeriğe sahip olan uluslararası sitelerdir. Buradaki bazı siteler üzerinden indirilen dosyalarda virüs olabilir. Bu nedenle, bilgisayarınıza işlevi iyi olan bir antivirüs programı kurulu olması faydalı olacaktır.

3. İndirmek İstediğiniz İçeriği Aratmak: Kullandığınız siteye göre, karşınıza çıkan arama kutucuklarında da farklılık gözükecektir. Ve ilgili arama kısmında indirmek istediğiniz içeriği girip arattığınıza çeşitli reklam içerikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda, karşınıza çıkan reklamları tamamen kapattığınızdan emin olun.

4. Dosyayı Veya Magnet Linkini İndirmek: Torrent dosyası, iki farklı seçenek dahilinde indirilebilir. Bu seçenekler, direkt indirme ve magnet dosyası şeklinde indirmektir. Bu iki indirme seçeceği arasında hiçbir fark vs yoktur. Aşağıdaki resimden yola çıkacak olursak, mıknatıs şeklindeki kısma tıklayarak Torrent dosyasını magnet linki şekilde indirmiş olursunuz. Ve Torrenti bu şekilde indirmek daima daha güvenilir olacaktır.

5. Magnet Dosyasını Açmak Veya Torrent Dosyasını Torrent’e Yüklemek: 4. Adımda bahsedilen magnet dosyasına tıkladıktan sonra bu dosya, Torrent programında açılacaktır. Bu kapsamda uygulanan adımlarda bazen ufak sorunlar çıkabilir ve dosya açılmaz ise sizden bir program seçmenizi isteyecektir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda gerekli dosyanın Torrent programında açılmasını sağlayın. Ve dosyayı indirdikten sonra üzerine çift tıklayarak uTorrent’i açabilirsiniz.

Ve böylelikle Torrent üzerinden dosya indirmiş ve açmış oluyorsunuz. Birkaç denemeden sonra Torrent kullanımına daha da hakim olacak ve karmaşık gibi görünen bu işlemleri çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz.