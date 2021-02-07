Ana Sayfa İpucu Torrent Nasıl Kullanılır?

Torrent Nasıl Kullanılır?

Selin Polat

-

0
Torrent Nasıl Kullanılır?

İnternet üzerinden oyun, film, müzik ve kitap gibi içeriklerin indirilmesini sağlayan Torrent, kullanıcılardan hiçbir şekilde ücretli üyelik talep etmez. İşlerimlerinizi internet hızınıza bağlı olarak gerçekleştirebilir, herhangi bir indirmeyi yarıda kesip sonra tekrardan devam ettirebilirsiniz.

Örneğin Torrent üzerinden indirilen bir film, o esnada ön izlenebilir ve kullanıcı içerik hakkında daha detaylı bilgi edinir. Kısacası Torrent kullanmak, kullanıcılar için çok büyük avantajdır. Peki, Torrent nedir ve Torrent nasıl kullanılır.

Torrent Nedir?

Torrent, içerisinde farklı bilgiler bulunduran bir çeşit meta bilgileri içeren bir çeşit bilgisayar dosyasıdır. Ve bu dosya, kullanıcıların karşısına “.torrent” uzantısıyla çıkar.

Torrent Nasıl Kullanılır?

Torrent dosyası indirmek ve kullanmak için yapılması gerekenler sırasıyla;

1. Torrent İstemci Programını Yüklemek: İlk adım olan bu işlemde, kullanıcılar tarafından da en yaygın şekilde kullanılan “utorrent” adlı Torrent programını indirmeniz önerilir. Programı bilgisayarınıza indirip kolayca kurduktan sonra ikinci adıma geçebilirsiniz.

2. Torrent Sticker Sitesi Bulmak: Bu alandaki en güvenilir ve faydalı siteler, İngilizce içeriğe sahip olan uluslararası sitelerdir. Buradaki bazı siteler üzerinden indirilen dosyalarda virüs olabilir. Bu nedenle, bilgisayarınıza işlevi iyi olan bir antivirüs programı kurulu olması faydalı olacaktır.

3. İndirmek İstediğiniz İçeriği Aratmak: Kullandığınız siteye göre, karşınıza çıkan arama kutucuklarında da farklılık gözükecektir. Ve ilgili arama kısmında indirmek istediğiniz içeriği girip arattığınıza çeşitli reklam içerikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda, karşınıza çıkan reklamları tamamen kapattığınızdan emin olun.

4. Dosyayı Veya Magnet Linkini İndirmek: Torrent dosyası, iki farklı seçenek dahilinde indirilebilir. Bu seçenekler, direkt indirme ve magnet dosyası şeklinde indirmektir. Bu iki indirme seçeceği arasında hiçbir fark vs yoktur. Aşağıdaki resimden yola çıkacak olursak, mıknatıs şeklindeki kısma tıklayarak Torrent dosyasını magnet linki şekilde indirmiş olursunuz. Ve Torrenti bu şekilde indirmek daima daha güvenilir olacaktır.

5. Magnet Dosyasını Açmak Veya Torrent Dosyasını Torrent’e Yüklemek: 4. Adımda bahsedilen magnet dosyasına tıkladıktan sonra bu dosya, Torrent programında açılacaktır. Bu kapsamda uygulanan adımlarda bazen ufak sorunlar çıkabilir ve dosya açılmaz ise sizden bir program seçmenizi isteyecektir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda gerekli dosyanın Torrent programında açılmasını sağlayın. Ve dosyayı indirdikten sonra üzerine çift tıklayarak uTorrent’i açabilirsiniz.

Ve böylelikle Torrent üzerinden dosya indirmiş ve açmış oluyorsunuz. Birkaç denemeden sonra Torrent kullanımına daha da hakim olacak ve karmaşık gibi görünen bu işlemleri çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

WhatsApp Sticker Ekleme Nasıl Yapılır?

Dünyadaki milyarlarca sosyal ağ kullanıcısı, sürekli olarak birbiri ile iletişim halindedir. Ve bu kullanıcıların iletişimi, çoğunlukla mesajlaşma şekilde gerçekleştir. Dünya üzerinde en sık kullanılan...
Devamını Oku
İpucu

Torrent Nasıl Kullanılır?

İnternet üzerinden oyun, film, müzik ve kitap gibi içeriklerin indirilmesini sağlayan Torrent, kullanıcılardan hiçbir şekilde ücretli üyelik talep etmez. İşlerimlerinizi internet hızınıza bağlı olarak...
Devamını Oku
İpucu

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Ne Demek?

Kullanıcılar, internet erişimi olmadığı veya yapılandırması hatalı olan ağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde “sunucu bulunamadı” şeklinde hata mesajı almaktadır. Aynı zamanda bu hata, uygulama veya...
Devamını Oku
İnceleme

En İyi Akıllı Saatler – Şubat 2021

Akıllı saatler popüler kültürün bir gereksiniminden ziyade günlük hayatımızda çok fazla yer tutmaya başladı. İnsanlar zamanı kullanmak için teknolojinin gücünden faydalanmayı da bir alışkanlık...
Devamını Oku
İpucu

2021 YKS Başvurusu Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman?

YKS 2021 BAŞVURUSU YAPACAKLARA DİKKAT!2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat 2021 itibariyle başladı.YKS 2021 Başvurusu Nasıl Yapılır?Adaylar başvurularını 4 Şubat...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014