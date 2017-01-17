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Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri

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Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri
17-01-2017
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Total War oyunu için Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri bir internet sitesinde sızdı. Bizde hemen sizlere aktaralım dedik. Oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

Oyunun konusu: Yaratıcı Meclisi, Oyun Atölyeleri Warhammer Fantasy masaüstü oyununa dayanan toplam üç video oyununu planlıyor. Total War: Warhammer 2‘nin bunlardan ikinci olması bekleniyor.

Oyun hakkında şimdilik çok fazla detay bilinmiyor fakat gelişmeler yaşandıkça bu başlık altında güncellemlerimizi yapacağız.

Total War Warhammer 2 minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz ya da AMD Athlon II X3 455
  • Ekran Kartı: GeForce 8800 GTS 512MB ya da AMD Radeon HD 2900 XT 512MB
  • Ram: 3 GB
  • İşletim sistemi: Windows Vista, 32 bit
  • Direct X: 10
  • Gereken Boş Disk alanı: 45 GB

Total War Warhammer 2 ideal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-2310 2.9GHz ya da AMD Phenom II X6 1065T
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270
  • Ram: 6 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken Boş Disk alanı: 45 GB

Total War: Warhammer 2 Oyunu hakkında bilmek istediklerinizi bu başlık altında yorumlayabilirsiniz.

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Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri” Yorumları

    gtx660 kaç gb bir ekran kartıdır ve 4gb ramle kasma sorunus yaşanırmı

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