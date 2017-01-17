Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri

Total War oyunu için Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri bir internet sitesinde sızdı. Bizde hemen sizlere aktaralım dedik. Oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.
Oyunun konusu: Yaratıcı Meclisi, Oyun Atölyeleri Warhammer Fantasy masaüstü oyununa dayanan toplam üç video oyununu planlıyor. Total War: Warhammer 2‘nin bunlardan ikinci olması bekleniyor.
Oyun hakkında şimdilik çok fazla detay bilinmiyor fakat gelişmeler yaşandıkça bu başlık altında güncellemlerimizi yapacağız.
Total War Warhammer 2 minimum Sistem Gereksinimleri
Total War Warhammer 2 ideal Sistem Gereksinimleri
Total War: Warhammer 2 Oyunu hakkında bilmek istediklerinizi bu başlık altında yorumlayabilirsiniz.