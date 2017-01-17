Total War: Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri

Total War oyunu için Warhammer 2 Sistem Gereksinimleri bir internet sitesinde sızdı. Bizde hemen sizlere aktaralım dedik. Oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

Oyunun konusu: Yaratıcı Meclisi, Oyun Atölyeleri Warhammer Fantasy masaüstü oyununa dayanan toplam üç video oyununu planlıyor. Total War: Warhammer 2‘nin bunlardan ikinci olması bekleniyor.

Oyun hakkında şimdilik çok fazla detay bilinmiyor fakat gelişmeler yaşandıkça bu başlık altında güncellemlerimizi yapacağız.

Total War Warhammer 2 minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz ya da AMD Athlon II X3 455

Ekran Kartı: GeForce 8800 GTS 512MB ya da AMD Radeon HD 2900 XT 512MB

Ram: 3 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 32 bit

Direct X: 10

Gereken Boş Disk alanı: 45 GB

Total War Warhammer 2 ideal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2310 2.9GHz ya da AMD Phenom II X6 1065T

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken Boş Disk alanı: 45 GB

Total War: Warhammer 2 Oyunu hakkında bilmek istediklerinizi bu başlık altında yorumlayabilirsiniz.