Toyota Corolla Alınır mı?

Ülkemizde en çok tercih edilen sedan araç modellerinden birisi Toyota Corolla. İki nesildir en çok satan araçlar arasında yer alan seri, geçtiğimiz aylarda da yenilendi. Yenilenen modelin sedan sınıfına başka bir soluk getirdiğini ve artık elektrikli motor seçeneğinin de sunulduğunu gördük.

Peki, gerçekten Toyota Corolla almaya değer mi? Yeni seride neler sunuluyor? Araçların fiyatları nasıl?

Gelin tüm bu sorulara cevap arayarak yeni nesil Toyota Corolla modellerinin özelliklerinden söz edelim. Bakalım gerçekten tercih edilebilir bir araba mı?

Toyota Corolla Tasarımı Nasıl?

Sedan konusunda en çok tercih edilen model, bu seneye kadar benzer bir tasarım yapısıyla karşımıza çıktı. Fakat son tanıtılan hibrit modelle beraber yepyeni bir tasarım geldi. Tasarım konusunda çok daha iddialı bir serinin sunulduğunu gördük. Daha başarılı tasarım ve daha dikkat çekici hatlar öne çıktı. Bu modelle beraber yeni bir global mimarisi üretimi sunuluyor. Yere daha yakın ve ağırlık merkezi bağımsız bir seri sunuluyor.

Tamamen yenilenen dış tasarım, çok daha keskin hatlara sahip. Ön kısımda farlarının hemen altında yer alan, sis lambalarının bulunduğu çok keskin bölümler var. Bu kısımlar, aracın genel yapısının bir hayli farklı his vermesini sağlıyor.

Yere daha yakın olan ön kısım, tüm bu keskin katlarla daha dikkat çekici bir görüntü sunuyor. Bunun dışında öne doğru sivrileşen kaput tasarımının tam ortasında kullanılan Toyota logosu yerini koruyor. Bu kısmın hemen altında ise geniş ızgaralara yer verildiğini görüyoruz.

Bunun yanında farların öne doğru uzandığını ve daha ince bir hat üzerinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Çok daha net ve çok daha keskin bir ön tasarım söz konusu. Arka tasarıma geçtiğimiz zaman ise genelde BMW serilerinde gördüğümüz yapının kullanılmış olması dikkat çekiyor.

Farların hemen altında yer alan kromaj hat üzerinde marka logosunun yer aldığını görmekteyiz. Yine farlar da bagaja kadar uzanıyor ve açıkçası daha net bir tasarım sunuluyor.

İç Tasarım Konusunda Merak Edilenler

Yeni Toyota Corolla dış tasarım konusunda çok etkileyici bir seri. Hem daha dinamik hem de daha göz alıcı bir tasarım sunulmuş. Fakat iç kısımda sunulan tasarım dış kısımdan daha etkili. İç tasarımda, elektrikli araçlarla beraber gelen yeni nesil, teknolojik tasarım karşımıza çıkıyor. Ön konsol bir kokpit havası verilmiş şekilde.

Sol kısımda geniş bir klima ızgarası var ve bu ızgaranın hemen yanında direksiyon simidi bulunuyor. Gösterge paneli de oldukça geniş tutulan aracın, dijital göstergeye ek olarak standart gösterge paneli sunduğunu da ekleyelim.

Yine bu kısmı geçiş yana doğru ilerlediğimiz zaman da öne doğru uzatılmış ve konsolun dışına kadar çıkan bir multimedya ekranı görüyoruz. Dokunmatik ekranın hemen altında uyarı ışıklarının butonları ve ince bir klima ızgara çizgisi bulunuyor.

Izgaraların hemen altında ise klima kontrol butonları bulunuyor. Konsolun bu kısmı biraz daha önce çıkarılmış durumda. Alta indiğimiz zaman ise saklama bölümün yer aldığı bir bölme görüyoruz. Hemen geride vites topuzu yer alıyor ve vites kısmı kol dayama bölümüne kadar uzanıyor. Elektronik park freni sunulması sayesinde herhangi bir el freni bölümünün de yer almadığını ekleyelim.

Tüm bu kısımlarda ambiyans aydınlatmasına yer verilmesi de yine dikkat çeken detaylar arasında. Tüm bunlar bir yana, iç tasarım kısmında en çok dikkat çeken bölümün koltuklar olduğunu ekleyelim. Bu seride kumaş ve deri koltuk seçenekleri bulunuyor. İşlemeli koltuklar, oldukça prestijli bir hava sunulmasını sağlamakta. Koltukların rengini özelleştirebiliyorsunuz. Yine kumaş ve deri seçimine göre düzenlemede sunulabiliyor.

Toyota Corolla Motor Seçenekleri

Yeni araçların en önemli farkı motor kısmında karşımıza çıkıyor. Yeni seri motor konusunda çok iddialı teknolojilerle geliyor. İlk olarak bu modelin elektrik destekli bir motor seçeneğinin bulunduğunu ekleyelim.

İlk motor seçeneği de bu olacak. 1.8 Hybrid motor, elektrik desteği sayesinde çok az yakıt tüketiyor. 1.8 litrelik benzinli ile elektrikli motor bir araya getiren VVT-i motorlarının oldukça düşük yakı tüketiminin yanında, CO2 emisyonlarında da rekor değerlere ulaştığı görülüyor. Bu motorla beraber gelen şanzıman ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman.

Hem motor hem de şanzıman dışında serinin bir başka artısı ise kendi kendine şarj olabiliyor olması. Sürüşe bağlı olarak aracın elektrikli motorunun şarj olabildiğini görüyoruz. Yine bu da Toyota Corolla modelini rakiplerinin önüne geçiren çok önemli bir artı.

Bir diğer motor seçeneği ise direk benzinli motor seçeneği. 1.6 Valvematic motor seçeneği olarak sunulan motorda da akıllı subap sistemi sunuluyor. Motor subapları zamanlama ve kaldırma düzenini sürüşe göre belirliyor. Bu sayede hem daha az yakıt tüketiliyor hem de CO2 emisyon değeri en aşağı seviyeye çekiliyor. Bu motor seçeneğinde iki farklı vites seçimi yapılabiliyor.

İsterseniz 6 ileri manuel vitesi seçebiliyorsunuz. Bunun dışında Multidrive S özellikli otomatik vites seçeneği de var. Her iki şanzımanda da yakıt tüketimini en aza indirmek için özel teknolojilere yer veriliyor.

Tabii ki başta söylediğimiz gibi söz konusu modelin en büyük avantajı sunmuş olduğu elektrikli motor. Fiyat kısmında değişikliklere neden olsa da elektrikli motor seçeneğinin ülkemizde de bir hayli yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Araç içi Teknolojileri

Gelelim araç içi teknolojilerin neler olduğuna. Bu seri elektrikli araç teknolojisi de sunduğu için araç içi teknolojiler konusunda çok daha iyi özelliklere yer veriliyor. Benzer modellere göre çok daha fazla avantajlı teknoloji sunulduğunu belirterek başlayalım.

3 Boyutlu TFT Ekran: İlk dikkat çeken teknoloji, gösterge paneli kısmında kullanılan TFT ekran. 3 boyutlu efektli olarak karşımıza çıkan ekran, tüm sürüş bilgilerinin sürücüye verilmesini sağlıyor. 3 boyut efektli olması nedeniyle sanki bir simülasyon içerisindeymiş gibi hissetmenizi sağlayan ekran, hız bilgilerinizi ve tüm kontrol bilgilerinizi almanıza izin veriyor.

Kablosuz Şarj Ünitesi: Vites kısmının hemen önünde yer alan kablosuz şarj bölümü de yine ayrıcalıklı teknolojiler arasında. Sürücülerin veya yolcuların cihazlarını kablosuz olarak şarj etmesini sağlayan bölüm, hızlı şarj desteğine de sahip. Bu yönüyle diğer araçlardan kesin bir şekilde ayrılan bir seri söz konusu.

Toyota Touch 2: Araç içerisinde yer alan multimedya sistemi, hemen her akıllı telefon için destek sunuyor. Hem Android hem de iOS işletim sistemi için destek sunan multimedya sistemi, telefonunuzu kolayca kontrol etmenize olanak sağlıyor.

Bunun dışında tüm eğlence sistemi de yine bu kısımda yönetiliyor. Ses, müzik, navigasyon gibi kısımları bu ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında geri görüş kamerasının da yine bu ekran üzerinden kontrol edildiğini görüyoruz.

Elektronik Park Freni: Sıradanlaşan el freninin yerini alan elektronik park freni, tek bir tuşla freni kontrol etmenize izin veriyor. Sadece bir tuşa basarak fren kontrolü sağlamanıza olanak veren tuş, gaza basmanız durumunda kendi kendine devre dışı kalıyor.

Ön Cama Yansıtmalı Ekran: Dikkat çeken bir başka teknoloji Head Up Display teknolojisi. Benzerlerinde olduğu gibi bu teknoloji de araç bilgilerinin ekrana yansıtılmasını sağlıyor. Tüm araç bilgileri ve sürüş durumları hayalet cam olarak gösterilen bu cama yansıtılıyor ve sürücülerin dikkatinin dağılmadan araç bilgilerini alması sağlanıyor.

Yine bu ekran üzerinde hız, trafik levhaları ve navigasyon gibi bilgileri almak da mümkün. Amaç sürücünün dikkatinin dağılmadan, tüm bilgileri kontrol edebiliyor olması. Bu şekilde gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmıyor.

Isıtmalı Yan Aynalar: Yan aynalar kısmında da son teknolojiye yer veriliyor. Aynalar tamamen elektrikli kontrol sistemi üzerinden çalışıyor. Katlanma ve ayarlanma dışında yine yan aynalar için elektrikli ısıtma sistemi sunulduğunu da ekleyelim.

Yağmur Sensörü: Geliştirilmiş olan yağmur sensörü, yağış durumuna göre anlık bir düzenleme yapılmasını sağlıyor. Sensörler yağış anında çalışmaya başlıyor ve yağış miktarına göre silecekler hız açısından otomatik olarak ayarlanıyor. Sileceklerin yine manuel olarak kontrol edilmesine de izin veriliyor.

Otomatik Yanan Farlar: Bir diğer teknoloji ise otomatik yanan farlar. Sürüş güvenliğini maksimuma çıkarmak ve görüş mesafesini arttırmak için sunulan otomatik yanan ön farlar, hava durumuna göre ışığın azaldığı an aydınlatma sisteminin devreye girmesini sağlıyor. Yine sürücülerin bunun için düzenlemeler yapması ve kendi ayarlarını oluşturması da mümkün.

Refakatçi Aydınlatması: Aracınızı park edip evinize doğru yürürken, farlarla size aydınlatma desteği sunuluyor. Tabii ki bir süre sonra farlar kendiliğinden sönüyor.

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı: Aracın aktif hız sınırlama özelliğini kullanmanıza izin veren sistem, trafik durumuna göre hızınızı düzenlemenize izin veriyor. Söz konusu sistemin ekstra bir güvenlik sunduğunu ve değişen trafik durumlarına göre anlık düzenlenebilen bir sistem olduğunu da ekleyelim.

Acil Fren Uyarı Sistemi: Bir diğer teknoloji ise fren destek bölümünde karşımıza çıkıyor. Ani olarak değişen trafik durumlarına karşı, anlık fren tepkileri vermeniz gerektiğinde devreye giren fren destek sistemi, sürücülerin daha kısa mesafede aracı durdurmasını sağlıyor.

Bu sayede kaza risklerinin de azaltıldığını görüyoruz. Tabii ki tam anlamıyla bir koruma sunulduğunu söylemek doğru olmaz. Yine sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı: EBD olarak geçen güvenlik teknolojisi, frene yüklendiğiniz durumlarda eşit ve dengeli fren dağılımı yaparak daha güvenli kontrol ve duruş imkanı sunuyor. Bir nevi aracınızın fren anında kontrolünü kaybetmemiş oluyorsunuz.

VSC: Araç denge kontrol sistemi olan VSC, aracın virajlarda savrulması ya da dengesini kaybetmesi gibi bir durumla karşılaşmasını önlüyor. Bunun için tekerlere fren gücü uygulanabiliyor.

Otomatik Yanan Uzun Farlar: Özellikle uzun yola çıkan sürücüler için oldukça avantajlı olan teknolojilerden birisi de otomatik yanan uzun farlar. Otomatik yanan uzun farlar için aracın önünde yer alan kamera sistemi kullanılıyor. Kameralar karşıdan gelen araçları algılıyor ve uzun farları söndürüyor. Karşıdan herhangi bir araç gelmediği durumda ise uzun farlar yakılıyor. Böylece aktif olarak far kontrolleri de sunulmuş oluyor.

Geri Görüş Kamerası: Standart olarak sunulan teknolojilerden biri olan geri görüş kamerası, hem arka hem de ön park sensörleriyle beraber geliyor. Böylece aracınızı çok daha rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Ayrıca aracınızı daha güvenlik bir şekilde sürebiliyorsunuz. Sensörler çarpışma durumuna karşı sürekli olarak sürücüleri uyarıyor.

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi: Hız sabitleme sisteminin yeni versiyonu olan adaptif hız sabitleme sisteminin sunduğu ayrıcalıklarda tartışılmaz düzeyde. Bu teknoloji sayesinde trafiğe göre hızınızın ayarlanması sağlanıyor.

Öndeki aracın hızına göre aracın hızı ayarlanıyor ve hız alçaltılıp arttırılabiliyor. Bunun için yine aracın ön kısmında yer alan kameradan yararlanılıyor. Sürekli olarak öndeki araçların takip edilmesi, çarpışma riskini de ortadan kaldırıyor.

Yokuş Kalkış Desteği: Bir başka yardımcı teknoloji yokuş kalkış desteği. HAC3 olarak geçen yokuş kalkış desteği, aracın size zaman vermesini sağlıyor. Yokuş yukarı aracı kaldırmak istediğiniz zaman artı 2 saniyelik frenleme katkısı sunuluyor. Bu katkı sayesinde fren pedalından gaz pedalına geçerken herhangi bir kayma sorunuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz.

Akıllı Şerit Takip Sistemi: Adaptif hız sabitleme sistemiyle beraber çalışan teknoloji, aracınızın şeritte kalmasını sağlıyor. Yolda şerit çizgisi belli ise sistem kullanıma giriyor. Eğer 50 km veya daha üstü hızlarda seyrediyorsanız çalışan sistem, şerit dışına çıkmanız durumunda sizi uyarıyor.

Ardı ardına uyarı veren sistemin uyarılarına yanıt almaması durumunda araç yavaş yavaş direksiyon hareketleriyle şeride sokuluyor. Bunun için otonom bir sistem sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ön Çarpışma Önleyici Sistem: Toyota Safety Sense teknolojisi içerisinde yer alan bu sistem, yayalara ve öndeki araçlara karşı ekstra koruma sunulmasını sağlıyor. Yayalar, bisikletler ya da önde seyreden araçlar kamera ile algılanır. Eğer yeterli mesafe yoksa sürücü fren konusunda uyarılır. Uyarıya rağmen herhangi bir frenleme yapılmazsa, bu durumda otomatik frenleme yapılabilir.

Toyota Corolla Fiyatları

Aracın fiyatlarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Görsellerde fiyatlara yer veriyoruz.

Versiyon Lansmana Özel

Tavsiye Edilen 2019 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen 2019 MY

Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) 1.6 Vision 103.700 95.700 1.6 Vision Multidrive S 108.500 100.500 1.6 Dream 122.500 114.500 1.6 Dream Multidrive S 127.500 119.500 1.6 Flame 130.000 127.000 1.6 Flame Multidrive S 135.000 132.000 1.6 Flame X-Pack 136.500 133.500 1.6 Flame X-Pack Multidrive S 142.500 139.500 1.6 Passion 149.500 146.500 1.6 Passion Multidrive S 155.500 152.500 1.6 Passion X-Pack 153.000 150.000 1.6 Passion X-Pack Multidrive S 159.000 156.000

Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları

Versiyon Lansmana Özel

Tavsiye Edilen 2019 MY Fiyatları (TL) Hybrid Vision e-CVT 137.500 Hybrid Dream e-CVT 149.400 Hybrid Flame e-CVT 154.000 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 158.500 Hybrid Passion e-CVT 171.500 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 175.000

Toyota Corolla Alınır Mı?

Gelelim can alıcı soruya. Toyota Corolla alınır mı? Sorunun cevabı bizim açımızdan evet. Özellikle hibrit versiyon için sunulan avantajlar oldukça fazla. Hem benzinli motor seçeneklerinde hem de hibrit motor seçeneklerinde başarılı teknolojiler var.

Bu teknolojilere göre fiyatlarında uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde tasarım kısmında da başarılı bir model söz konusu. Böyle değerlendirildiği zaman tercih edilebilir araçlar.