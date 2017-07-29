Toyota Dakikalar İçinde Şarj Olan Arabalar Geliştiriyor

Elektrikli otomobillerin geleceği olabilir, ancak teknolojinin kabul görmeden önce bazı zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Toyota, bu engellerin en büyüğünün mevcut pil teknolojisi olduğunu düşünüyor ve bunu değiştirmek istiyor.

Toyota şu anda gezegende en büyük otomobil üreticisi, ancak bugüne kadar elektrikli araçlar geliştirmeye fazla ilgi göstermedi. Ancak, 2022 yılında ilk elektrikli araba platformunu piyasaya süreceği söylenildiğinden beri durum artık öyle değil.

Chunichi Shimbun adlı bir Çin gazetesine göre, yeni platformda katı hal pilleri bulunmakta ve bu da daha hızlı şarj süresi ve daha uzun yolculuklar demek. Perspektiften bakıldığında, mevcut elektrikli araçlar, şarj etmek için 20-30 dakikaya ihtiyaç duyan ve yaklaşık 300-400 kilometre aralığına sahip olan Li-ion piller kullanıyor. Bunlar çok umut verici görünse de, araba üreticisi hala Çin pazarında 2019 yılında mevcut tasarım ve pil teknolojisine sahip elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyor.

Katı hal pillerinde, iyonların iletkenleri olarak katı elektrotlar ve elektrolitler kullanılır. Bu piller çok yoğunlaşabilir, bu da onları geçerli eşdeğerlerinden daha hızlı şarj ettirir. Piller, sıcaklık deltasında aşırı tepkiler göstermediğinden ve sızıntıya karşı bağışıklı olduğundan çok güvenlidirler.

Toyota bu yılın başlarında ilk sürücüsüz otomobilini tanıttığında şirketin yakında kendi elektrikli araçlarını üretmesini beklemek kaçınılmazdı. 2022 uzun bir yol gibi görünse de, bu teknolojilerin olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğu bilinmeli. Sonuçta, pek çok kişi, her gün uçan otomobillerin sahte vaadi yerine sağlam bir çizelgeyi tercih eder.