Toyota İlk Otonom Arabasını Duyurdu

Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI), şirketin ilk otonom aracını bu hafta şirketin Prius Challenge etkinliğinde ortaya çıkardı. Lexus LS 600HL test aracı, yüksek çözünürlüklü haritalara duyulan gereksinimi azaltmak için LIDAR, radar ve kamera dizileri ile donatılmış.

Aracın teknolojisi, TRI’nin iki araştırma sistemi olan Chauffeur ve Guardian‘ın geliştirilmesinde kullanılacak. Chauffeur, otomobilin belli alanlarla sınırlandığı, kendi kendine sürüş için geliştirilmiş ve her yerde çalışacak tamamen bağımsız bir sistem. Guardian, bölgeyi izleyen ve sürücüyü tehlikelere karşı uyaran, araya girerek ve gerektiğinde kontrol sağlayan bir sürücü yardımcı sistemi.

Toyota, Guardian’ın Chauffeur’den daha hızlı ve daha fazla yayılacağına inanıyor. Benzer teknoloji, şirketin Automatic Emergency Breaking yaklaşımında zaten bulunabilir.

Araba, evdeki otomobiller ve robot yardımcıları için AI teknolojilerine odaklanan 2015 yılında TRI’ye aktarılan Toyota’nın milyar dolarlık bir yatırımının bir parçası.