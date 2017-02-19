Toyota Yeni C-HR Crossover Aracını Ryu Sürüyor

Bir aracın reklamını yapmanın sınırsız sayıda yolu var ancak Japonya’da Toyota, Ryu‘nun yeni C-HR Crossover‘ını dünyaya sürmesi için Capcom ile ortaklık kurdu.

Street Fighter oyununun kurgusal dünyasında yer alan bu reklam, Ryu’nun yepyeni Toyota C-HR‘sını tanıdık yerlere götürüyor. Sürüş macerası sırasında Ken, E. Honda, Guile, Blanka gibi kendi rakiplerini ziyaret ediyor ve sahne alanlarında daha fazlasını yapıyor. Maalesef eğlence Vega‘nın (ya da Japonya dışındaki adıyla M.Bison) yanında duruyor ve bir kavga başlıyor.

Vega, ‘Double Knee Press’, ‘Psycho Crusher’ ve ‘Head Press’ gibi imza marka hareketlerini başlatırken, Toyota CH-R kendi davul pop ve far lazer ışını ile karşılık veriyor. Bu hareketler sonunda Vega’yı yenerek Ryu’ya, “CH-R’yi tekrar götürmesini isteyen iyi bir yolculuk” sağlıyor.