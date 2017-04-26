Trekstor Windows 10 Akıllı Saat Üretimini Duyurdu

Akıllı saat teknolojilerinde genel olarak Android tabanlı olan Android Wear işletim sistemi ve iOS tabanlı watchOS işletim sistemi kullanılıyor. Her iki işletim sisteminin de kullanım alanı ve saatlerle beraber kullanım oranları bir hayli fazla. Bunun dışında Samsung’un akıllı saatleri için kullandığı Tizen işletim sistemi gibi işletim sistemlerini de unutmamak gerekiyor. Bunun dışında akıllı saatlerde daha farklı bir işletim sistemi kullanımı görmek mümkün olmuyordu. Şimdi ise Microsoft bu durumu değiştirecek bir haber verdi. Windows 10 akıllı saatler geliyor. Trekstor Windows 10 Akıllı Saat için yapılan duyuruyla beraber saatin ilk detayları da ortaya çıktı.

Trekstor Windows 10 Akıllı Saat İşletim Sistemi Kullanımı Nasıl Olacak?

Doğrudan Microsoft tarafından geliştirilmesi beklenen akıllı saatler olsa da yeni seri akıllı saatlerin Microsoft tarafından yayınlanmayacağının açıklanması ilk ilginç bilgi oldu. Bunun yerine saatlerin Trekstor tarafından geliştirileceği açıklandı. Kısa süre önce Microsoft tarafından Windows Phone işletim sistemi için yapılan açıklamaları da düşünecek olursak zaten akıllı saatler için Windows hamlesi bekleniyordu. Fakat bu kez iş resmiyete dökülmüş oldu.

Yeni seri akıllı saatlerde yer alacak işletim sisteminin desteğinin ise oldukça geniş olacağından bahsedelim. Kullanıcılar bilgisayarlar dahil hemen her sistemle çok kolay bağlantı kurabilecek. Windows bulunan hemen her cihazla bağlanabilecek formatta olması beklenen akıllı saatlerin bulut depolama hizmetlerini de kullanacağını söylemek gerek. Tüm Windows uygulamalarını da çalıştırabilecek olan akıllı saatin işletim sistemi konusunda bilgisayarlarda gördüğümüz Windows 10 sürümü kadar başarılı olacağı da iddialar arasında.

Trekstor Windows 10 Akıllı Saat Donanımları Nasıl Olacak?

Saatin işletim sistemi ve yazılım desteğinden bahsettik. Trekstor Windows 10 Akıllı Saat akıllı saatlerinin bunun dışında da belli başlı özellikleri açıklandı. Her ne kadar Trekstor Windows 10 Akıllı Saat için en önemli özellik işletim sistemi olsa da teknik bazı bilgilerde belli. Bu noktada belli olan ilk detaylara göre saatlerin 1.54 inç ana ekranıyla gelmesi bekleniyor.

Muhtemelen Apple Watch serilerinde olduğu gibi kare tasarımına benzer bir tasarımla gelmesi beklenen Trekstor Windows 10 Akıllı Saat modelinin ekran çözünürlük değeri ise netlik kazanmış değil. Cam kısmında Gorilla Glass 3 seçimi yaptığı bilinen Trekstor Windows 10 Akıllı Saat serisinin işlemci ve geri kalan özelliklerinin ise yakın zamanda açıklanacağı belirtiliyor.

Trekstor Windows 10 Akıllı Saat Ne Zaman Çıkıyor?

Tüm bu özellikleriyle beraber piyasadaki en iddialı daha doğrusu en farklı akıllı saat olacağı düşünülen Trekstor Windows 10 Akıllı Saat serisinin ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise net bir açıklama bulunmuyor. Sadece saatin çıkışının çok gecikmeyeceği ve bu sene sonuna doğru yavaş yavaş üretim kısmının tamamlanacağı belirtiliyor. Fakat dediğimiz gibi net bir süre yok.

Not: enüz saatin görselleri paylaşılmadı. Görseller beklenen tasarıma ilişkin tahmini görseller ve benzeri seriilere ait.