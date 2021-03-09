Trendforce 2020 Yılının Dördüncü Çeyrek Raporunu Yayımladı!

Trendforce, akıllı telefon pazarıyla ilgili yeni üç aylık analiz ve tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Apple‘ın satışlarının %90‘nın 5G modellerinden olduğu ortaya çıktı. Şirketin iPhone 12 satışlarını Mart ayında 54 milyon adete çıkarması bekleniyor.

Samsung üzerinde yapılan tahminler ise şirketin Mart ayının bitirmesiyle birlikte yeni Galaxy S21 serisi satışlarını 62 milyona çıkarıp liderliği ele alacağı yönünde oluyor. Oppo, Xiaomi, Vivo ve Huawei‘nin ise 2021 yılında üretimde yaşanacak olan çip kıtlığı yüzünden pazarda pek fazla pay sahibi olamayacağı tahmin ediliyor.

Trendforce‘ın 2020 dördüncü çeyrek analizlerine bakacak olursak eğer, Apple‘ın 77.6 milyon satış rakamıyla Samsung‘u geçerek ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Samsung 67 milyon satış yaparak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bunun ardında Oppo 50 milyon, Xiaomi 47 milyon ve Huawei ise 31.5 milyon ile listenin içerisinde yer almayı başardı.

Trendforce, Huawei için 2021 yılında hem yaşanacak çip kıtlığı yüzünden hem de Google’ın engellemesinden dolayı satışların oldukça fazla düşüş yaşayacağını açıkladı. Bunun dışında Ekim ve Aralık 2020 döneminde akıllı telefon pazarında 364 milyon adet bir satış gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise akıllı telefon pazarının %6 oranında düşüş yaşayacağı bildiriliyor.