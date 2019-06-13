Truecaller Uygulaması WhatsApp Özellikleri Alacak!

Truecaller, kimin aradığını belirlemek için telefonları arasında kişileri senkronize eden oldukça yararlı bir mobil uygulama. İsveç merkezli uygulama dünyanın hemen her yerinde kullanılmaya devam ediyor. Bugün ise yapılan bir açıklama ile birlikte uygulama WhatsApp benzeri önemli özellikler alacak gibi görünüyor.

TelecomTalk raporuna göre, Truecaller’ın Truecaller voice adı verilen yeni bir servisi test ettiği söyleniyor. Adından da anlaşılacağı gibi yeni hizmet, WhatsApp ve Google Duo gibi diğer mesajlaşma platformlarında gördüğümüze benzer VoIP arama servisi olacak.

Rapor, yeni hizmetin şu anda şirket tarafından test edildiğini ve ayrıca belirli Truecaller Premium kullanıcıları için de mevcut olduğunu gösteriyor. Raporda bu yeni özellikleri, Premium hesaplarında çalışan OnePlus 6 ve OnePlus 7 Pro gibi cihazlarda test ettiği belirtiliyor.

Ancak, şu anda diğer OnePlus cihazlarında çalışmıyor gibi görünüyor ve şu anda yalnızca Android cihazlar için kullanılabilir olup olmadığı hala belirsiz. Şu ana kadar, bir Android telefon kullanan bir Premium üyesiyseniz, bu yeni Voice özelliğini, uygulamanızdaki arayan profilinde, ilgili uygulamanızda deneme şansına sahip olabilirsiniz.

İnternet üzerinden arama hizmeti üzerinden sesli olduğu için kesinlikle ücretsizdir. Ancak mobil verilerinizi arama yapmak için WhatsApp’a benzer bir şekilde kullanır. Daha önce belirtildiği gibi, şu anda yalnızca belirli Truecaller premium üyeleri için test aşamasındadır.