Trump, Yeni Bir Sosyal Ağ Kurmaya Hazırlanıyor!

Ocak ayındaki Capitol ayaklanmalarının ardından büyük bir medya karartmasına maruz kalan ve can kaybına yol açan eski ABD Başkanı Donald Trump, yakında birkaç ay içinde kendi sosyal ağ platformunun açılışını yapabilir. Trump’ın yardımcılarından biri olan Jason Miller, Fox News röportajında ​​eski başkanın yaklaşık üç ay içinde kendi sosyal ağını kuracağını ima etti.

Donald Trump, Başkanlık anketlerinde rakibi Joe Biden’e kaybını pekiştirmek için bir oturum devam ederken, daha sonra Kongre Binası’nı aşan protestoculara açık desteğini takiben, Başkan olarak son birkaç gün boyunca kötü bir tavır aldı. Twitter ve Facebook, şiddeti teşvik ettiği suçlamasıyla onu platformlarından alıkoyarak hızlı yanıt vermişti. Milyonlarca destekçisi, Trump’ı desteklemek için platformları bıraktı, ancak yasak kaldı.

Trump’ın bu yeni sosyal ağının detayları henüz mevcut olmasa da, platformu kurmak için kesinlikle birkaç engeli aşması gerekecek. Trump’ın planlarının gerçeğe dönüşmesi için aşılması gereken hem düzenleyici hem de operasyonel zorluklar olacaktır.

Bu yeni sosyal ağın bel kemiğini oluşturabilecek güçlü bir muhafazakar destek tabanına sahip olsa da, bunun Trump’ın alışılagelmiş teatriklerinden ve alternatif gerçeklerinden biri mi yoksa son olaylarla yaşadığı aşağılama ve izolasyona gerçek bir yanıt mı olduğu belli değil.

Aşılması gereken engellerin bir kısmı, Trump’ın bir tür ağır hizmetli kamu kişiliği haline gelmesi ve bunun sonucunda onunla halka açık bir şekilde bağlarını koparan şirketlerden ihtiyaç duyduğu desteği toplayamayacağı gerçeğidir. Bulut hizmetleri sağlayabileceğinden bile emin değiliz.

Ayrıca, Trump’ın sosyal ağda gezinme kabiliyetini ciddi şekilde sınırlandıracak yürürlükte olan düzenlemeler de var. Bu nedenle önümüzdeki aylar, rüyanın gerçek olup olmayacağını görmeyi bekliyoruz. Detayları sizlerle aktarmaya devam edeceğiz.