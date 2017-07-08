Truva Atı Nasıl Çalışır? Nasıl Tespit Edilir?

Piyasada Truva atı benzeri yüzlerce virüs bulunmaktadır. Günümüz de en fazla tanınmakta olan virüs çeşitlerindendir Truva atı virüsü. Hacker’ların sistemlerden bilgi alabilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çalışma mantığı da oldukça kolaylık sağlamış olduğundan dolayı hedef bilgisayara ait olan çeşitli verileri, şifreleri çalmak son derece basit bir işlem olmaktadır. Bilgisayarlara bulaştığında ise yine kolay bir şekilde tespit edilmeleri oldukça zordur. Bu sebeple de oldukça uzun zaman boyunca yerleştikleri sistemlerde kalabilmekteler. Bunlara ek olarak kendilerini yine sistem içerisinde çalışmakta olan bazı normal programlara da yükleyerek gizlenme işlemlerini de başarıyla sağlamaktadırlar. Özellikle Skype, benzeri çok sık bir şekilde tercih edilmekte olan programlara bulaşırlar.

Truva Atı Çalışma Prensibi Nedir?

Truva atı bir çeşit yazılım dili ile kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Server – Client olarak çalışıyor ve Truva atı client olarak görev üstlenmektedir. Server yani sunucu parçası da hedef sisteme gönderilerek açılır ve çalıştırıldığında sisteme bulaşmış olur. Kötü niyetli kişi client vasıtası ile hedef sistemde istediklerini yapabilmektedir. Yine hedef sistemde birçok şeyi gerçekleştirebilmektedir.

Örneğin:

Sistem içerisinde bulunan şifreleri çalabilmektedir.

Wepcam açabilir ve seyredebilir.

Mikrofon ile dilediği kişiyi dinleyebilir. Hedef sistemde chat açabilmektedir ve sistemde yüklü olan çeşitli programları silebilmektedir.

Yine CDROM açarak kapatabilir kurbanı korkutabilir. Yine bunlar sadece başlıca yapılabilecek saldırı çeşitleridir.

Truva Atına Karşı Neler Yapılabilir?

Bu gibi zararlı türevlerden korunabilmeniz için yapabileceğiniz çeşitli önlemler de bulunmaktadır tabi. Sisteminize yine veritabanı sürekli olarak güncellenmekte olan, oldukça kaliteli bir çeşit antivirüs programı kurabilirsiniz. Kuracağınız güvenlik programı da her daim güncelleme alabilmelidir. Avira, AVAST benzeri çeşitli profesyonel antivirüs programları ile de bu gibi virüs çeşitlerinden korunabilirsiniz.

İnternet üzerinde bilmediğiniz zararlı yazılımları çalıştırmayın. Arkadaşlarınız bile olsa size gönderilmiş olan bilmiyor olduğunuz çeşitli linklere tıklamayın. Sizlere yollanmakta olan çeşitli linklere tıkladığınız takdir de korunabilin diye tarayıcınıza güvenlik eklentileri de yüklemeniz gereklidir. Bu gibi eklentileri de girmiş olduğunuz çeşitli web sitelerin kötü niyetli olup olmadıklarını da görebilmektedir.