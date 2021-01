Tüm Zamanların En İyi 20 Xbox One Oyunu 2021

Tüm zamanların en iyi Xbox One oyunlarını bulmak istiyorsanız, doğru sayfaya geldiniz. Yükseltilmiş Xbox One S, disksiz Xbox One S All Digital Edition veya Xbox One X sahibiyseniz, Microsoft’un gerçekten muhteşem konsolundan en iyi şekilde yararlanmak için en iyi Xbox One oyunlarından oluşan olağanüstü bir koleksiyona ihtiyacınız var.

İyi haber şu ki Xbox One, Gears of War ve Grand Theft Auto’dan Forza ve Halo’ya kadar fantastik birinci taraf ve üçüncü taraf oyunları sunuyor. Ve 2020’nin sonlarında piyasaya sürülecek olan Xbox X Serisi ile, yakında dikkate alınması gereken bir Xbox X serisi oyunları da bulunacak.

Sunulan çok sayıda Xbox One oyunu bulunuyor. Xbox One kitaplığınızı hangisiyle doldurmanız gerektiğine karar vermek zor olabilir. Özellikle Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor. Bu yüzden tüm zamanların en iyi Xbox One oyunlarının bir listesini hazırladık – hepsi şu anda satın alınabilir. Gelin listemizi birlikte inceleyelim.

1- Apex Legends

Apex Legends, battle royale tacı için yarışan bir başka oyun olarak listemizde yer alıyor. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Titanfall evreninde yer alan Apex Legends, üç kişilik takımların ganimet toplamak ve ayakta kalan son kişi (veya takım) olmak için 57 oyuncuya karşı yükseldiği takım tabanlı bir savaş oyunudur.

Bununla birlikte, Fortnite ve PUBG’den farklı olarak, Apex Legends oyuncuların her birini benzersiz bir karakterle temsil edilen bir sınıfa girdiğini görür (Fortnite’ın Overwatch’ı ile karıştırıldığını hayal edin ve doğru yolda olacaksınız.)

Apex Legends, türünün tadını çıkaran, ancak Fortnite’ın stili veya PUBG’nin rekabet gücüne sahip olamayanlar için mükemmel bir savaş royale oyunudur ve ücretsizdir. Ayrıca, farklı sınıflar, yetenekler ve sınırlı süreli etkinlikler genel olarak daha dinamik bir deneyim sağlar.

2- Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey, destansı Assassin’s Creed RPG serisinin en yeni üyesi. Odyssey Peloponezya Savaşı sırasında geçiyor ve Antik Yunan’ın çalkantılı dünyasında bir paralı asker olarak dolaşırken ve tarihleriyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Odyssey, sizi Eski Yunanistan’ın kalbine götürecek, en iyi Xbox One oyunları koleksiyonumuzda kolayca yer alabilecek grafiksel olarak çarpıcı bir Xbox One oyunudur ve dizinin bir sonraki bölümünü, Assassin’s Creed Valhalla da seriyi takip edecek. Oynamak için zamanınız olduğundan emin olun çünkü burada tadını çıkarmanız için 100 saatten fazla içerik bulunuyor.

3- Battlefield 1

Call of Duty hayranı değil misiniz ? O halde Battlefield 1 sizin için iyi bir alternatif olabilir. İyi bir nişancı oyunu olan Battlefield 1, sizi Birinci Dünya Savaşı’na geri götürüyor.

Battlefield 1’in tarihi ortamı, kendini yeni hisseden ve savaşın karmaşasını ve acımasızlığını yakalayan tüm yeni silahlar, araçlar ve seviye tasarımları ile piyasadaki diğer modern oyunların dışında kalmasına yardımcı oluyor.

Grafiksel olarak etkileyici, eğlenceli ve bazen dokunaklı olan Battlefield 1, her biri farklı bir karakter ve ön hat konumunu izleyen altı bölüme ayrılmış nefes kesici bir hikaye sunuyor.

4- Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Modern Warfare (2019), zombi, jetpack, çift atlama ve fütüristik aletleri ortadan kaldırmak için 21. yüzyılda askeri katılımın gerçekte nasıl göründüğünü bilmenize olanak sağlayacak.

Modern Warfare, bugünki savaşın cesur gerçekleri ile ilgilidir, ‘Modern Warfare’ isminin ‘modern’ başlığı, bugün Ortadoğu ve Rusya’da kullanılan dişli, silah ve aletlere atıfta bulunuyor. Bilim kurgu fantezilerini ise ortadan kaldırıyor.

Modern Warfare’in işleyişyle ilgili bazı göze çarpan sorunları olsa da, serinin henüz gördüğü en iyi oyunlardan biri. İyi grafiklerden, çok oyunculu modlara kadar her şeyiyle harika bir seçim.

5- Control

2019’un karanlık atı olan Remedy Entertainment’in oyunu Control, aksiyon-macera kategorisinde yer alıyor.

Control, paranormal aktiviteyi araştıran, bir devlet kurumu olan gizli Federal Kontrol Bürosu’nun (FBC) en yeni direktörü Jessie Faden’in yerine geçmenizle başlıyor. Ancak Jessie’nin yeni rolünün, Hiss olarak bilinen paranormal bir gücün ayaklanması da dahil olmak üzere, iş tanımında tam olarak ortaya konmayan birkaç sorunu bulunuyor.

Remedy’nin hem filmde hem de Control ile oyunlarda çok zor türler oluşturduğu ve hala akıl almaz bir hikaye sunmayı başardığı gerçeğiyle oyunun tadını çıkaracaksınız.

6- Cuphead

Uzun bir gelişme ve çok fazla beklentiden sonra, Xbox Indie Exclusive : Cuphead nihayet 2017’de piyasaya sürüldü. Beklemeye değer miydi? Kesinlikle öyleydi.

1930’ların animasyonlarından ve 80’lerin platformlarından esinlenilen oyunlardan ilham alan görsel müzikler, bu oyunu ilk denememizden bu yana bizi etkisi altına aldı. Her şey güzel olsa da oyun oldukça zor. Defalarca kez öldüğünüzde kendinizi sinirli bulabilirsiniz :)

7- Doom Eternal

Biraz cehennemde yaşamaya hazır mısın ? Doom geri döndü ve şimdiye kadarki oyunların en iyisi. Doom Eternal, sadece bir Doom oyunundan beklediğimiz tüm kan pompalayan, heyecan dolu bir eğlence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ihtiyacımız olduğunu bile bilmediğimiz bir sürü yeni RPG benzeri unsurlar ekliyor.

Anlatıya çok fazla odaklanmayan ve bunun yerine sizi bazı şeytanları parçalamaya iten bir oyun arıyorsanız (hepsi adrenaline neden olan metal müziği çalarken), Doom Eternal kaçırılmaması gerekenlerden biri olarak listemize misafir oldu.

8- Dragon Age: Inquisition

200 saatlik bir dizi görev, sihirli infüzyon artıkları, kartpostal manzaraları ve zaman zaman biraz fazla tanıdık olan, ancak gerçekten cömertlikle telafi eden iyi yazılmış karakter etkileşimleri ile Dragon Age: Inquisition sizi kolayca etkisi altına alacak.

Sizi sadece dört kişilik bir maceraperest gruptan ziyade, kendi kalesi ve görevli stratejik meta-oyunu olan özel bir orduyla, gizemli bir iblis tehdidini yenmekle görevlendirir. Dragon Age, açık ortamları ve muhteşem grafikleri ile kesinlikle türünün en iyilerinden.

9 – FIFA 2020

FIFA, birçok konsol sahibi için merakla beklenen yıllık bir etkinliktir. Futbol serisindeki en son ve tartışmasız en büyük oyunlardan biri olan FIFA 20’de listemize dahil oldu.

2019’un Stalwart serisini tekrarlamasıyla EA, özellikle oyunculara oyun modları ve istatistiksel tinkering açısından istediklerini vermek söz konusu olduğunda doğru yönde bazı cesur adımlar atmış gibi görünüyor.

Aslında FIFA 20, birkaç yıl içinde piyasaya sürülen en iyi FIFA oyunu olabilir, bu da fan geri bildirimlerine sağlıklı tasarım kararlarıyla yanıt vererek elde edilen bir başarı. Xboxların vazgeçilmezi olan FIFA 2020 ile siz de iyi bir deneyim yaşayın.

10- Forza Horizon 4

Orijinal Forza başlıkları mükemmel tutulan pistlerin etrafında bozulmamış sürüş becerileri ile ilgili olsa da, Horizon serisinin boya ticareti için bir tutkusu vardır ve zaman zaman off-road yarışları ile kirlenmenizden korkmazlar.

Serinin en yeni oyunu Forza Horizon 4, bizi İngiliz kırsalının yuvarlanan tepelerine taşıyarak ve gezegendeki en egzotik arabalardan bazılarıyla şımartarak bu geleneği ileriye taşıyor.

11- Gears 5

Yeni bir Gears oyunu görmek için biraz bekledik ve Gears 5 kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı.

Oyuncular, Kait Diaz’ın bakış açısına Gears of War 4 olaylarını takiben, annesinin ölümüyle yüzleşmeye, aile ağacının bükülmüş köklerini çözmeye ve kendi kişisel meseleleriyle uğraşmaya çalışmasıyla sahip oluyor. Bu arada, insanlık bir kez daha tehdit ediliyor – bu sefer Locust sürüsünün ardılı olan sürü tarafından.

12- Fortnite Battle Royale

Fortnite, 2017’deki çıkışından bu yana meteorik bir yükseliş gösterdi ve nedenini görmek zor değil. Oynaması ücretsiz battle royale oyunu, oyunculara enerjik ve eğlenceli bir çevrimiçi çok oyunculu deneyim sunuyor ve rakiplerinden ayırmak için bazı bina mekaniği kullanıyor.

Fortnite biraz pop kültür fenomeni haline geldi. Eğlenceli, hızlı tempolu ve herkes bunu oynuyor gibi görünüyor. Daha da önemlisi, neredeyse herkesin kavrayabileceği bir konsepte sahip: sadece ayakta kalan son kişi olun.

13- Halo 5: Guardians

Xbox’ı uzun zamandır bir platform olarak tanımlayan bir oyun varsa bu elbette Halodur. Halo 5: Guardians ise, seriye ve en iyi Xbox One Oyunları listemize layık bir ektir. Hem tek kişilik bir deneyim hem de her zamanki heyecan verici çok oyunculu dövüşle, bu Xbox One için kaçırmak istemediğiniz Halo oyunudur.

Tek oyunculu deneyimi, hikaye açısından en iyisi olmasa da, eğlenceli haliyle Halo çok oyunculu savaştır ve arkadaşlarıyla çevrimiçi oynamayı seven herkese çeşitli modlar sunan muhteşem bir seçimdir.

14- Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice, geliştirici Ninja Theory’nin kendi oyununu yayınlamaya yönelik ilk girişimidir ve bu oldukça büyük bir başarıdır. Oyun, kayıp sevgilisini kurtarmak için Cehenneme giden psikozdan muzdarip bir Kelt savaşçısı Senua’yı takip ediyor.

Oyun, Senua’nın psikozuyla olan deneyimini oyuncuya iletmek için ilginç bir binaural ses ve yenilikçi görsel teknikler karışımı kullanıyor ve bu da son zamanlarda oynadığınız diğer oyunlardan oldukça farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

15- Minecraft

Minecraft 11 yıl önce çıktı ancak yine de yetişkinler ve çocuklar arasında her zamanki gibi popüler. Sandbox hayatta kalma oyunu, oyuncuların 3B tarafından oluşturulmuş bir dünyada bloklarla inşa etmelerine izin vererek, sanatsal olarak eğimli olanlar için mükemmel bir yaratıcı çıkış sağlıyor.

Daha az yaratıcıysanız, dünyayı keşfetme, kaynakları toplama, zanaat malzemeleri ve düşmanlara meydan okuma seçeneği de bulunuyor.

16- Overwatch

Overwatch şüphesiz son birkaç yılda çıkan favori çok oyunculu oyunlarımızdan biri oldu ve Overwatch 2’nin de aynı derecede iyi olmasını bekliyoruz.

Blizzard’dan klasik bir takım arenası, parlak ve karikatürize bir bilim kurgu evreninde birbirine karşı çılgınca farklı iki karakterden oluşan iki kişilik takım oluşturuyor. Harika grafikler, sıkı haritalar ve oynamak için iyi bir karakter listesi. Overwatch listemizin en iyilerinden biri.

17- Resident Evil 2 Remake

Capcom’un hayatta kalma korkusu klasiği Resident Evil 2’nin hayranları ve yeni gelen oyunlarla bir fırtınaya düştü ve bu bir sürpriz değil. Muhteşem yeni grafikler ancak aynı zorlu bulmacaları ve korkunç zombilerle Resident Evil 2 kesinlikle doğru bir şekilde yeniden yaratılmış.

18- Rise of the Tomb Raider

Lara Croft’un genç hayatı hakkında bir ön izlemeye devam etmesine rağmen, bu hala büyüyen bir Tomb Raider oyunu gibi duruyor. Mezarlar da var: evet, bu adına göre söylemesi çok yorucu görünebilir, ancak önceki oyun onlara kısa bir atıfta bulunmuşa benziyor. Rise ayrıca herhangi bir Tomb Raider oyununun en iyi anlatılarından birine sahip, yine Rhianna Pratchett tarafından kaleme alındı, bazen oldukça dokunaklı olabiliyor.

19- Sea of Thieves

Rare’nin zorlu macerası Sea of ​​Thieves, oyuncuların fantastik bir dünyanın denizlerini tek başına veya dört üyeden oluşan bir ekibin parçası olarak yelken açıp korsan rolünü üstlenmelerini sağlıyor. Ticarete, hazine avına veya başkalarının yağmalarına odaklanmayı seçip seçmemek ise size kalmış.

Bu, açık dünya ortamında başkalarıyla oynamaktan hoşlananlar için harika bir oyun, ayrıca hiç de kötü görünmüyor. Buna ek olarak bir Yıldönümü Güncellemesi oyuna yeni bir soluk getirdi. Kesinlikle son zamanların en iyi Xbox One oyunlarından biri.

20- Sekiro: Shadows Die Twice

Dark Souls serisinin zor olduğunu düşünüyorsanız, Sekiro: Shadows Die Twice size aşırı derecede zor gelebilir.

Sekiro, FromSoftware’den daha önce gördüğümüz herhangi bir başlıktan daha cezalandırıcı, ancak bu nadir başarı anlarına ulaşmak son derece faydalı. Vahşeti ve güzelliği dengeleyen bir arka plana dayanan Sekiro, bu yılın olmazsa olmazlarından biri – eğer sabrınız varsa.