Türk Firması, Robotik Yürüme Terapi Sistemini  İhraç Edecek

Ankara merkezli Türk girişimi BAMA Teknoloji, Türkiye ve Avrupa’da tıp sektöründe kullanılan ürünleri, özellikle yürüyüş rehabilitasyon robotu RoboGait ile yürüme sorunlarının iyileştirilmesine önemli ölçüde yardımcı oldu ve şu anda teknolojisini Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç etmeyi planlıyor.

Robot destekli ürün, ABD FDA Onaylı Tıbbi Cihazlar Listesine zaten dahil edilmiş ve denizaşırı satışlarının önünü açmıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent çatısı altında faaliyet gösteren şirket, 2010 yılından bu yana robotik rehabilitasyon sistemleri konusunda araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yürütüyor.

Bu alandaki ilk ve tek yerli teknoloji üreticisi olan BAMA Teknoloji, hastaya bilgisayar kontrollü bir doğal fizyolojik yürüyüş modeli sunan gelişmiş bir yürüyüş sistemi olan RoboGait ile dünya çapında bu teknolojinin ilk dört üreticisi arasında yerini aldı.

Şirket başlangıçta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) finansmanı ile kurulmuş ve ülkedeki “örnek” girişimlerden biri olarak Ar-Ge için devlet desteği almıştı.

Şirket daha sonra ürünlerini hızla ticarileştirdi ve iç pazarda başarılı bir şekilde ithal ikamesi gerçekleştirdi ve yurtdışına açıldı. Yurt dışı faaliyetleri Avrupa pazarı ile başladı ve RoboGait cihazları Polonya, Romanya ve Macaristan’daki kliniklerde kullanılmaya başlandı ve şimdi şirket aynı ürünle çok yakında ABD tıbbi cihazlar pazarına girecek.

BAMA Teknoloji, ürün portföyünü yeni tasarımlarla hızla geliştirmiş, biyomekanik alanında yeni teknolojiler geliştirerek sağlık sektöründe kullanıma sunuyor. Ürünleriyle birçok teknoloji ödülü de kazanmayı başardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıl hazırladığı Hızlı Büyüyen 100 Şirket Listesi arasında 33. sırada yer aldı ve ülkenin girişimci şirketleri arasında son 10 yılda en çok patent üreten şirket oldu.