Türk Kullanıcıların Facebook Verileri Çalındı!

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kişisel verilerin son zamanlarda büyük çapta sızdırılması üzerine Facebook’a soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma, telefon numaraları ve 530 milyondan fazla Facebook kullanıcısının tam isimleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerin Cumartesi günü bilgisayar korsanları tarafından çevrimiçi olarak sızdırılmasının ardından başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) bildirdiğine göre KVKK, konuyu bir toplantıda tartıştıktan sonra resmen soruşturma başlatma kararı aldı. Facebook veri setinin kullanılabilirliği ilk olarak Business Insider tarafından rapor edildi. Bu yayına göre, telefon numaraları, Facebook kimlikleri, tam isimler, yerler, doğum tarihleri ​​ve e-posta adresleri dahil olmak üzere 106 ülkeden bilgi içeriyor.

Bilgi birkaç yıllık gibi görünüyor, ancak Facebook ve diğer sosyal medya siteleri tarafından toplanan büyük miktardaki bilginin başka bir örneği ve bu bilgilerin ne kadar güvenli olduğu konusunda şüphe uyandırıyor.