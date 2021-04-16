Türk Otomobil Üreticisi Ford Otosan, Üretimi Yeniden Durdurdu!

ABD’li otomotiv devi ve Türkiye’nin en büyük holdingi Koç Holding’in ortak girişimi olan Ford Otosan, küresel tedarik sıkıntısı nedeniyle Kocaeli’nin kuzeybatısındaki fabrikalarından birinde üretimini bir kez daha geçici olarak durduracak.

Önemli yarı iletken çiplerin kıtlığı, otomotiv sektörünün koronavirüs krizinden küresel olarak toparlanmasını zorlaştırıyor ve birçok otomobil üreticisinin üretimi durdurmasına neden oldu.

Küresel çip kıtlığı, geçen yıl COVID-19 salgını sırasında fabrikaları kapatan otomobil üreticilerinin çip tedarikleri için genişleyen tüketici elektroniği endüstrisine karşı rekabet etmelerinden kaynaklanıyor. İnsanlar evde daha fazla zaman geçirdikçe sektör bir patlama yaşadı.

Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 19 Nisan-1 Haziran tarihleri ​​arasında Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini söyledi.

Otomobil üreticisi zaten Gölcük ve Yeniköy santrallerindeki üretimi durmasına neden olduğunu çip tedarik krizi nedeniyle 3-9 Nisan arası da bir ara vermişti.

Otomobil üreticisi, “Şu ana kadar bu küresel krizin etkisi, ana ortağımız Ford Motor Company’nin çabaları ve tedarikçilerimizle yürüttüğümüz işbirliği sayesinde en aza indirildi” dedi.

Bununla birlikte, son gelişmelerin ardından, ithal mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların tedariğindeki kısıtlamalar nedeniyle Gölcük fabrikamızda 19 Nisan – 13 Haziran tarihleri ​​arasında yıllık planlanan yaz durdurma ve üretimimizin durdurulmasına karar verildi.