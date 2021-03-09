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Türk Oyun Stüdyosu Mafia Games, 3 Milyon TL Fon Aldı!

Türk Oyun Stüdyosu Mafia Games, küresel sektörde genişleyebilmek için üç milyon TL'lik bir yatırım aldı!

Ayşen Sıla

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Türk Oyun Stüdyosu Mafia Games ic

İstanbul merkezli Boğaziçi Ventures (BV) Growth fonu, şans ve beceriye dayalı karma gündelik oyunlara odaklanan Mafia Games’e 3 milyon TL (400.000 $) yatırım yaptığını açıkladı. Türk oyun stüdyosu artık bu fonla küresel gidişatını hızlandırmayı hedefliyor.

Türk oyun sektöründe son yıllarda gerçekleşen başarılı çıkışlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika oyun geliştirme ekosistemlerinde ilk üç arasına girmesini sağladı. Dahası, 500’den fazla küçük ve orta ölçekli oyun geliştirme stüdyosu kuruldu ve endüstri, güçlü bir yaratıcı yetenek akışı ile hızla büyüyor.

Oyun startuplarının sayısı artarken Türkiye kaynaklı sermaye yatırımlarının sayısı da artıyor. BV Growth Fund, oyun, fintech, perakende teknolojileri ve dijital sağlık alanlarına odaklanarak uluslararası pazarlarda hızla ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yapmayı amaçlıyor.

Türk Oyun Stüdyosu Mafia Games ic

Şans ve beceriye dayalı oyunlara odaklanan Boğaziçi Ventures ve Mafia Games, Clubhouse’da yatırım görüşmeleri yaptı. Oyun sektöründe uzun bir kariyere sahip iki girişimci Fatih Polat ve Serkan Aksu tarafından kurulan, 11 kişilik bir ekipten oluşan Mafia Games, şans ve yeteneğe dayalı hibrit casual oyunlar geliştiren yerel bir oyun stüdyosudur.

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KaynakDaily Sabah

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