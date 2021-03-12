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Türk Rekabet Kurumu, Google’a Ceza Yağdırıyor!

Google'ı hedefleyen Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezaları, "Yılın En İyi Rekabet Kararı" için aday gösterilmesini sağladı.

Ayşen Sıla

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Google ic

Türk Rekabet Kurumu tarafından 2020 yılı boyunca alınan kararlar, dünyanın önde gelen antitröst ve rekabet hukuku dergisi ve haber servisi Global Competition Review (GCR) tarafından tanınarak ülkeyi dünyanın en iyi adaylarının arasına yerleştiriyor.

Özellikle, otorite altında faaliyet gösteren ve Google’ı hedefleyen Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezaları, “Yılın En İyi Rekabet Kararı” için aday gösterilmesini sağladı.

Google’a yaptığı araştırmalarla adından söz ettiren Rekabet Kurulu, şirket tarafından yapılan birçok rekabet usulsüzlüğünü inceledi. Şubat 2020’de otorite, hakim pazar konumunu kötüye kullandığı için Google’a 98 milyon TL (12.9 milyon $) para cezası verdi.

Google’ın, çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini karmaşıklaştırmak için genel arama pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığına karar verdi.

Google ic

Ayrıca, Kasım 2020’de teknoloji devi, ülkenin rekabet yasasını ihlal ettiği için 196,7 milyon TL (25,6 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı . Yetkili, Google’ın belirli şirketlere haksız avantaj sağlamak için konumunu kötüye kullandığına dair şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Kurul, Google’ın, metin reklamları yoğun ve gelişigüzel bir şekilde genel arama sonuçlarının en üstüne yerleştirerek içerik hizmetleri pazarındaki organik arama sonuçlarını karmaşıklaştırarak yasayı ihlal ettiğine karar verdi.

Türk Rekabet Kurumu’nun sahada dört rakibi daha var. 2020’nin en iyi yönetim kurulu kararları arasında Almanya’nın Facebook kararı , Fransa’nın Google kararları , ABD Adalet Bakanlığı’nın Sandoz davasını erteleme kararı ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Christopher Lischewski ile ilgili kararı bulunuyor.

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KaynakDaily Sabah

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