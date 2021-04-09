Türk Şirket, Tesla Otomobiller İçin Parça Üretecek

Toyota, Volkswagen ve Mercedes gibi global otomotiv markalarına parça üreten Küçükoğlu Holding, yeni modelinin tedariği için Elon Musk’a ait elektrikli otomobil devi Tesla ile tedarikçi anlaşması imzaladı.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, anlaşmayı Türk ekonomi gazetesi Dünya’ya doğruladı, Tesla’nın Avrupa’da Almanya’daki ilk fabrikasını kurduğunu ve Model Y araçlarının bu fabrikada üretileceğini söyledi.

“Bu araçların metal aksamlarını biz üreteceğiz. Gövde parçaları dediğimiz sac metal aksamların ihalesini aldık ”dedi. Türk şirketi, Kocaeli’nin kuzeybatı sanayi ilinin Gebze ilçesinde bulunan holding markası Toksan fabrikasında ABD’li elektrikli otomobil devinin üretimini gerçekleştirecek.

Bu ihaleyle ilgili altı ay denetlendiklerini belirten Küçükoğlu, “Fabrikaya yaklaşık 2 milyon euro (2.38 milyon dolar) yatırım başlattık. Sadece Tesla üretimi için 50 kişi daha istihdam edeceğiz.” diye ekledi

Ancak anlaşmanın en önemli yanı, şirketin tüm üretimini ihraç ederken Türkiye’ye döviz girişi sağlayacak olması olduğunu söyledi.

Holding tarafından yapılan anlaşma bedeli ise yılda 8 milyon euro. 5 yıllık sözleşmenin toplam değeri 40 milyon euro. Yatırım bu yıl içinde tamamlanacak ve ilk ürünler bu yıl sonunda Almanya’ya gönderilecek.