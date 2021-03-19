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Türk Teknoparklar, Yerli ve Yabancı Yatırımcıların İlgisini Çekiyor!

Türk yapımı teknoparklar, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı başardı. En çok ilgiyi toplayan sektörse oyun sektörü oldu.

Ayşen Sıla

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Türk Teknoparklar, dış

Türk üniversitelerinde özel teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan girişimlerin başarıları, onları yerli ve yabancı teknoloji girişim yatırımcılarının yeni gözdesi haline getirdi.
Çoğunlukla Türk üniversiteleri tarafından işletilen teknoparklar, yeni teknoloji girişimleri için kuluçka merkezi olarak hizmet veriyor ve yatırımcıları bu özel teknoloji geliştirme bölgelerine daha fazla dikkat etmeye teşvik ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Eskişehir merkezli Anadolu Üniversitesi, başkent Ankara merkezli Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul merkezli Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları pandemik 2020’de öncü oldular ve en çok startup kurmayı başardılar.

Start-Monitor startups tarafından yapılan araştırmaya göre, diğer önde gelen girişimciler arasında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi mezunları vardı ve hepsi ülkenin metropolünde bulunuyordu.

Türk Teknoparklar, dış

Rakamlara göre en çok yatırımı ODTÜ mezunlarının girişimleri alırken, bunu Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi takip ederken, verilere göre en yüksek tutarları İTÜ, Bilgi Üniversitesi ve ODTÜ mezunları aldı.

Teknoparklar ve kuluçka merkezlerindeki girişimcilik ekosistemi bu gelişmede büyük bir paya sahip. Demo günü etkinlikleri sırasında birçok yatırımcı ve kurum, startup’larla tanışma fırsatı buluyor. Üstelik 2020 yılında online aktivitelere dönüşen olaylar mesafeleri ortadan kaldırdı ve yatırımcıların ilgisini artırdı.

Oyun girişimleri başı çekiyor


Oyun, finans teknolojileri, e-ticaret ve bulut tabanlı çözümler, yatırımlar için etkin noktalar olarak belirtiliuor. Öte yandan girişimlerin kurulduğu üniversitelere bakıldığında, mühendislik eğitimi veren araştırma üniversiteleri yatırımcı ilişkilerinde başı çekiyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin girişimi olan Interaktif Kredi, Kredi Bürosu raporlarını bankaların kriterleriyle birleştirerek kişi veya kurumların nasıl kredi alabileceklerini gösteren ilk kredi raporunu oluşturuyor ve vizyonunun bir parçası olarak finansal okuryazarlık düzeyinin artmasına katkı sağlıyor.

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KaynakDaily Sabah

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