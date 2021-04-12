Türk Telekom, Nokia ile 5G Testlerinde Dünya Rekoru Kırdı

Türk telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, Nokia ile birlikte 5G test şebekesinde gerçekleştirdiği testte saniyede 4,5 Gigabit’in (Gbps) üzerinde hızlara ulaşarak sahada yeni bir dünya rekoru kırarak Türkiye’nin yeni 5G ağını deneyen ilk operatörü oldu.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G’nin vaat ettiği büyük kapasite hedefleri için “5G test ağı üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak yaptığımız deney ile 4,5 Gbps’nin üzerindeki hızlara ulaşarak bir dünya rekoru kırdık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde yüksek hıza ulaştık.” dedi.

“Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin olgunlaşması ve önünü açan bir köprü görevi görüyor.” diye ekledi.

Kıraç, güçlü fiber altyapısıyla “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü” olarak, bu teknolojide bir başka önemli deneyimi rekorla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizde tüm yeni nesil teknolojilerin gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.