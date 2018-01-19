Türk Telekom Tüm Müşterilerine Bedava İnternet Dağıtıyor!

Türk Telekom yeni kampanyası sayesinde Türk Telekom hattınızı kullandığınız yıl sayısının tam tamına 3 katı kadar bedava internet paketi kazanabiliyorsunuz. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Türk Telekom‘un faturalı veya faturasız farketmeden tüm bireysel müşterilerine özel olarak sunduğu “Yılların Hediyesi Kampanyası” abone olduğunuz yıl sayısının 3 katı kadar ücretsiz internet paketi kazanma şansını sizlere sunuyor. 4.5G uyumlu telefon ile 4.5G SIM karta sahip olan sadık müşterilerin yaralanabileceği bu kampanyadan 3 ay boyunca toplamda 30 GB’a evet yanlış duymadınız 30GB’a kadar internet paketi kazanma hakkınız var. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla katılabileceğiniz bu güzel kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanabiliyorsunuz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki bu ücretsiz internet paketi kampanyasından en az 90 günlük müşteriler yararlanabiliyorlar. 90 gün ile 1 yıl arasındaki aboneler bu kampanya ile her ay 1 GB ve toplamda 3 GB internet paketi kazanabiliyorlar. 9 yıldan fazla müşteri olanlar ise ayda 10 GB olmak üzere toplamda 30 GB internet paketine sahip olabiliyorlar.

Kampanyadan faydalanabilmek için YILLAR yazıp 5555’e kısa mesaj göndermeniz gerekli. Katılım şartlarını yerine getiriyorsanız birkaç dakika içinde internet paketiniz hesabınıza yüklenecektir. Kampanyayı iptal etmek isterseniz de IPTAL YILLAR yazıp 5555’e kısa mesaj gönderebilirsiniz.