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Türk Telekom, Yapay Zeka Çözümleriyle Gündemde!

Türkiye'nin lider markası Türk Telekom yeni bir atılımıyla gündeme geldi. Şirket bu kez de yapay zeka çözümlerinden bahsetti.

Ayşen Sıla

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Türk Telekom

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, fiber kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve internet performansını artırmak için yerel olarak geliştirilen yapay zeka (AI) çözümlerini kullanıyor.

Türk Telekom, kendi kaynaklarını kullanarak geliştirdiği AI kök analiz platformu Türk Telekom Optik Ağı (TT-ON) ile Türkiye’nin 81 ilindeki fiber optik kablo şebekesini canlı olarak izliyor ve otomatik kök neden analizi yaparak performans kayıplarının önüne geçiyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile ağ otomasyonunda yapay zeka kullanarak verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmayı ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Patentini de aldığımız bu teknoloji sayesinde fiber hizmet kalite standartlarımızı önemli ölçüde yükseltmeyi başardık. Ülkemize değer katacak yerli ve milli yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Türk Telekom

TT-ON, Yoğun Dalgaboyu Bölmeli Çoklama (DWDM) sistemlerinde kök analizi sağlayarak ve fiber optik kabloların kalitesini proaktif olarak izleyerek performans kayıplarını ortadan kaldırıyor.

Ar-Ge projeleri meyvesini veriyor

Kök analizi ve ilgili makine öğreniminin yapay zeka sistemlerinin temel unsurlarını oluşturduğunu belirten Kıraç, geliştirdikleri platformdan da bahsetti.

“Kendi iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve patentini aldığımız TT-ON Kök Analiz Platformu, farklı çözüm ortaklarının altyapı verilerinin Türk Telekom fiber ağı üzerinde tek ekranda izlenmesini sağlıyor” dedi.

Fiber optik kabloların kalite ölçümünü mevcut sistem parametreleri üzerinden gerçekleştirdiğini söylediği platform, gerektiğinde en alt noktaya inerek detaylı analizler yapıyor ve yüksek performans için en hızlı çözümü sağlıyor.

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KaynakDaily Sabah

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