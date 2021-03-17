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Türk Üretici Ford Otosan’ın Hisseleri Son Derece Arttı!

Devasa yatırımın ardından, Ford Otosan'ın hisseleri artış gösterdi. Türk otomobil üreticisi bu işten son derece kârlı çıktı!

Ayşen Sıla

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Ford

Türkiye’nin en büyük holdingi Koç Holding ve ABD’li otomotiv devi Ford’un ortak girişimi olan Ford Otosan’ın hisseleri Çarşamba günü %10 arttı ve 2 milyar avroluk (yaklaşık 2,4 milyar dolar) yatırımı açıkladığı bir önceki güne göre kazançlarını artırdı.

Hisse senedi, İstanbul saatiyle 07: 38’de 229.20 TL (30.56 $) seviyesinde işlem gördü.
Ortak girişim, Türkiye’deki fabrikasında yeni nesil ticari araçlar ve aküler üretecek.

Türk otomotiv endüstrisinde bugüne kadar yapılan en büyük yatırım, Kocaeli ilindeki fabrikasını Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi yapacak ve aynı zamanda akü de üretecek.

Ford

Ford Motor Co, ortak girişimin Transit minibüsünün bir sonraki versiyonunu da Avrupa pazarı için üreteceğini söyledi.  Türkiye’de 2023 yılında üretime başlayacak olan minibüsler, yanmalı motorlu versiyonun yanı sıra tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları da içerecek.

Ford Otosan, Ford ile Alman otomobil üreticisi arasındaki ittifakın bir parçası olarak Volkswagen AG için bir tonluk ticari araç da yapacak. Yenilikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın!

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KaynakDaily Sabah

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