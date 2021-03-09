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Türk Yapımı Elektrikli Traktör Seri Üretime Hazırlanıyor!

Türkiye, traktör alanındaki atılımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kral boy traktörler tam 320 beygir gücüne sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Traktör

Pazartesi günü yapılan bir açıklamada, Türk yapımı bir elektrikli traktörün geliştirilmesinin tamamlandığını ve yerel olarak geliştirilen aracın Haziran ayı itibarıyla seri üretime alınacağı duyruldu.

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, “Montaj hattımızda bekleyen 25 traktörümüz var” dedi. Yol, Pazartesi günü Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği röportajda şirketin şimdiden ön sipariş aldığını ve önemli sayıda satış gerçekleştirdiğini söyledi.

Proje, kamu kredisi kuruluşu Ziraat Bankası ile ortak yürütülüyor. Aracın 2020 yılı sonunda seri üretim aşamasına geçmesi bekleniyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu kesintiye uğradı.

Yol, şu anda ülkede bahçe, orta ve büyük olmak üzere üç tip traktörün kullanıldığını belirterek, kullanım alanlarına uygun elektrikli traktörler geliştireceklerini de sözlerine ekledi.

Traktör

Küçük versiyon 140 beygir gücüne sahip olacak ve bahçe işlerine ve orta boy traktörlerin kullanılabileceği alanlarda da kullanılabilecek. Bu tip traktörlerin yaklaşık 20 dakika şarj ile 5 saat çalışması bekleniyor.

Orta büyüklükteki traktörler ise 105 beygir gücündeki motorlarını 200 beygir gücüne çıkarabiliyor. Bu tip traktörlerin en zor saha koşullarında bile 7 saate kadar dayanıklı olduğu söyleniyor.

Elektrikli traktörün kral boy versiyonu, dünya ortalamasının 130 beygir üzerinde. Evet yanlıs duymadınız tam 320 beygir gücüyle piyasaya çıkacak. Yol, “1.000 beygir gücüne kadar üretim yapabilen sistemler kullanacağız. Bu hem büyük traktörlerin yaptığı işi yapacak hem de yurtdışında ‘canavar’ denilen traktörlerin yaptığı tüm işleri gerçekleştirecek.” dedi.

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Cepkolik
KaynakHaberx

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