Türk Yapımı Minibüsler, 2023 Yılında Faaliyete Girecek!

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, otomotiv devi Ford’un Salı günü yaptığı yatırım açıklamasının ardından, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2020’nin sonlarında varılan serbest ticaret anlaşmasının (STA) büyük şirketlerin tedarik zincirlerini korumasına ve işleri güvence altına almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ford, Transit minibüsünün yeni nesli için dizel motorların Dagenham’daki fabrikasında üretileceğini duyurdu. Motorlar Türkiye’ye ihraç edilecek ve minibüslerin montajını Amerikan devi ve Türkiye’nin en büyük holdingi olan Koç Holding’in ortak girişimi olan Ford Otosan üstlenecek.

Türkiye’nin endüstriyel Kocaeli ilindeki fabrikasında Avrupa pazarı için inşa edilecek minibüsler, 2023 yılında üretime başlayacak ve yanmalı motorlu versiyonun yanı sıra tamamen elektrikli ve hibrit modeller de sunacak.

Truss Twitter‘da yaptığı açıklamada, “Türkiye ile ticaret anlaşmamızın @forduk gibi büyük otomotiv üreticilerimizin tedarik zincirlerini koruyarak işlerin güvence altına alınmasına yardımcı olduğu ve onlara Britanya’ya yatırım yapmaya devam etmeleri için güven verdiği müthiş bir haber” dedi.

Ford, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının 2020 sonlarında yaptığı ticaret anlaşmasının işi açısından “son derece önemli” olduğunu belirterek, Ford ve Ford Otosan’ın birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin %10’undan fazlasını oluşturduğuna işaret etti.