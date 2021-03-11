Türk Yapımı Xiaomi Telefonlar, Nisanda Satışa Sunulacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çinli şirket Xiaomi’nin Türkiye merkezli fabrikasında ürettiği akıllı telefonların önümüzdeki aydan itibaren piyasaya çıkacağını söyledi.

Ünitenin yıllık üretim kapasitesinin sonunda 5 milyon telefona ulaşacağını ve yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam edeceğini söyledi. Varank, “Tüm global markalara yerel tedarikçilerle iş yapmalarını, yerel tedarikçileri kendi tedarik zincirlerinize dahil etmelerini ve Türkiye’den ihracat hedeflemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Bakana göre, Türkiye, küresel teknoloji firmalarını çekmek için teşvikler ve mümkün olan her türlü desteği sunmaya devam edecek.

Pek çok firmanın araştırma ve geliştirme alanında Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini ve bu projelerin “yakında hayata geçirileceğini” söyledi.

Varank, “Bu tür yatırımlar, bilgi aktarımı yoluyla yerel mühendis ve teknisyenlerimizin eğitimine de katkı sağlayacaktır.” dedi. Xiaomi’nin yurtdışına üretim gönderme stratejisi hakkında yorum yapan Varank, şirketin üretimi ortakları aracılığıyla gerçekleştirdiğini ve Finli şirket Salcomp’un Türkiye’nin üretim ortağı olarak seçildiğini söyledi.

Salcomp’un tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka olduğuna işaret eden Varank, mevcut Xiaomi fabrikasının 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika olduğunu söyledi. “Şirket, satın aldıktan sonra fabrikayı modernize etti ve yaklaşık 7.500 metrekarelik (80.729 fit kare) bir temiz alan yarattı.” dedi.