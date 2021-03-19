Türk Yapımı Yazılım, 1.7 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!

Kuruluşundan bu yana artan ivmesiyle ciddi ilgi gören Cerebrum Tech, şirketin Perşembe günü yaptığı açıklamada, 1.7 milyon dolarlık (12 milyon TL) yatırım aldı. İstanbul merkezli yazılım firmasına yapılan yatırım, 7 milyon dolar üzerinden yapıldı.

Girişim, 2021 yılında iş ve ekonomi dünyasının başarılı isimlerinden Erdem Erkul tarafından teknoloji alanına yeni bir yaşam ve yenilik getirmek amacıyla kuruldu.

Cerebrum Tech’in ana iş alanları arasında yapay zeka (AI), veri analizi, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik (AR / VR) teknolojileri ve siber güvenlik bulununuyor.

Şirket eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul’de ofislerini açtı. Küresel ölçekte büyüme

Cerebrum Tech kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkul, “Gelecekte, bu ekosistemi hem yerel hem de küresel olarak büyüyecek ve geliştireceğiz.” dedi.

“Bu yatırım sayesinde altyapı çalışmalarımızı ve operasyonlarımızı iyileştireceğiz. Uluslararası düzeyde bir dijital dönüşüm şirketi olmayı hedefliyoruz. Çıkarken bilmediğimizin değil bilmediğimizin peşindeyiz dedik. Devam ediyoruz. bu yolda emin adımlar atmak.” diye ekledi.

Yatırımlar, girişimlerde hayati bir rol oynuyor. Yenilikçi girişimlere yapılan yatırımlar artıyor ve Türkiye’de ekosistemin büyümesi için hayati önem taşıyor. Ekonomik parametreler ne olursa olsun belli bir olgunluğa ulaşan firmalar yatırım alabiliyor. Bu sadece firmanın özelliklerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda büyüme potansiyellerini de gözler önüne seriyor.