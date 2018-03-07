Bursaspor‘a gönül veren taraftarın uzun zamandır merakla beklediği Bursa Mobile telefon hatlarının tanıtım toplantısı bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Timsah Arena Stadyumu’nda yapılan bu organizasyona başta Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tukcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Bursaspor kongre üyeleri katıldılar.

Bursaporlu futbolculardan taraftarın çok sevdiği 2 isim olan Pablo Martin Batalla ile Aziz Behich de organizayonda yer aldı.

Turkcell tarafından Bursa Mobile için başlangıçta ayrılan 100 bin adet hat kotasının tamamının satılmasıyla kulübe yıllık 5-5,5 milyon TL bir katkı vereceği açıklandı.

Bursa Mobile Nedir?

Taraftar bu isme sosyal medyadan karar verdi. Bursa’nın 516’lı yeni hattının isim babası yine Bursalılar oldu. Bursaspor resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarının (Facebook, Twitter ve Instagram) yanı sıra e-mail yoluyla düzenlenen anketlerde en çok tercih edilen isim Bursa Mobile oldu.

Bursa halkı ve Bursaspor taraftarlarını bir araya getirmesi beklenen Bursa Mobile‘dan hat alanlar, bir yandan kendileri kazanırken bir yandan da Bursa Mobile‘a getirdikleri yakınlarına kazandıracak. Bursa Mobile’dan hat alarak kendisiyle birlikte üç kişiyi daha Bursa Mobile’a getiren taraftar, hem kendisine hem de getirdiği kişilere tarifelerine ek aylık 1 GB toplamda yıl boyu 12 GB internet kazandırmış olacak.

Bursa Mobile Nasıl Alınır?

Bursa Mobile hattını kullanmak için malesef numaranızı değiştirmek zorundasınız. Yeni numaranızın 516 ile başlaması ise Bursalı iseniz sizin için hoş bir durum olacaktır. 516 ile başlayan Bursa Mobile hattınızı yalnızca Turkcell bayiilerinden alabilirsiniz. İnternet üzerinden bir başvuru için buradan ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

5 Farklı Tarife

Bursa Mobile kullanıcıları kendi aralarında sınırsız konuşabilecekler. Bunun yanında 5 ayrı tarife arasında seçim yapabilecekler:

Yeşil Beyaz 2GB: 500DK + 1000SMS + 2GB 30 TL

Yeşil Beyaz 4GB: 750DK + 1000SMS + 4GB 45 TL

Yeşil Beyaz 8GB: 1000DK + 1000SMS + 8GB 75 TL

Yeşil Beyaz 16GB Platinum: 2000DK + 1000SMS + 16GB 105 TL

Yeşil Beyaz 32GB Platinum: 2000DK + 1000SMS + 32GB 145 TL

Paketlere ilave olarak sunulan Turkcell servisleri ise şöyle: