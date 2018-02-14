3G teknolojisi, hemen ardından gelen 4,5G teknolojisi derken iletişim alanında devrim sayılabilecek adımlar atıldı. Özellikle 4,5G teknolojisinden sonra yeni bir dönemin başladığını söylemek gerekiyor. Gerek mobil veri hızları gerekse de iletişim kalitesi konusunda öncü olan yeni teknolojinin şimdi ise yerini 5G teknolojisine bırakması bekleniyor.

Bu alanda teknoloji devlerinin ise ardı ardına adımlar attığını görmekteyiz. İlk adımı atan ise Samsung. Öncelikle Amerika ve Güney Kore’de firmalar ile yaptığı anlaşmayla gündeme gelen firma, şimdilerde ise ülkemizde 5G teknolojisi ile gündeme gelmeye hazırlanıyor.

5G Testleri Başlıyor

Bu kez Samsung ile Turkcell arasında yapılan bir anlaşma, yeni teknolojiyi yine gündeme getirmiş gibi gözüküyor. Öyle ki yapılan anlaşma sonrasında yeni teknoloji için testlerin, Samsung ve Turkcell ortaklığı ile yapılacağı açıklandı. Yeni teknolojinin bir an önce kullanıma girmesi için ise testlere bu sene başlanacağı belirtiliyor. 2018 yılı içerisinde yapılacak olan testleri kapsayacak anlaşmanın açıklanmasının ardından, konuya ilişkin önemli detayların paylaşıldığını da ekleyelim.

Bu detaylara göre anlaşma sadece yeni sistem üzerine olmayacak. Bunun dışında akıllı telefonlar ve nesne internetleri üzerine de çalışmalar yapılacak. Fakat bu çalışmaların kapsamı konusunda henüz yeteri kadar açıklama yok. Anlaşma konusunda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından yapılan açıklamalar ise şöyle;

“Bu amaçla uzun vadeli iş birlikleri yapıyoruz. Yerel olarak geliştirilen Turkcell 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Samsung ile imzaladığımız iyi niyet mektubu ile birlikte, gelecek nesil teknolojiler ve Türkiye’de 5G’nin ticarileştirilmesi konusundaki ortak çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Grup olarak, akıllı şehir çözümlerinde iş birliğine dayalı çalışmalarla büyüyen şehirler için hayatı kolaylaştıracak yerel uygulamalar da geliştireceğiz. Projelerde birlikte çalışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız.”

Tüm bu açıklamalar gösteriyor ki ülkemizde yine yeni teknolojiye erkenden geçilecek. Konu hakkında daha ne gibi gelişmelerin yaşanacağını zaman gösterecek ancak 2018 yılının sonuna kadar 4,5G teknolojisinin bile geride kalan bir teknoloji olduğunu görebiliriz.