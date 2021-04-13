Türkiye, Hibrit Roket Motorunu Başarıyla Test Etti

Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, büyük bir kilometre taşı olarak, Türkiye’nin 2023 ay görevinde kullanılması beklenen hibrit roket motorunun ilk testini Pazar günü başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Atış testi, Şubat ayında açıklanan ulusal uzay programında öncü rol oynayan devlet destekli araştırma şirketi Delta V’in İstanbul’un Şile ilçesindeki tesisinde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buna paralel olarak, uzaya ulaşacak hibrit sondaj roketinin (SORS) itme sisteminin dikey atış testinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 10 yıllık yol haritasının bir parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023’te ayla ilk temasını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ay misyonunun bir parçası olarak yörüngeye ilk fırlatma uluslararası işbirliği ile yapılacak, ardından Delta V tarafından üretilen hibrit motor Türk uzay aracını ayın yüzeyine çıkaracak.

2028’deki ikinci aşamada, yol haritasına göre ülke, sondayı yaptığı gibi, kendi roketlerini uzaya fırlatacak. Ülkenin 2023 yılında ay görevinin ilk ayağını gerçekleştirebileceğine inandığını dile getiren Varank, Türkiye’nin sert inişi gerçekleştirmek için insansız bir uzay aracı göndermeyi planladığını söyledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, “Uzay aracımız ay ile temas kuracak. Bu nedenle, motorun ilk ateşlemesini burada gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Varank, Mayıs ayında kuzey Sinop ilinden roket motorunun bir örneğinin fırlatılacağını söyledi. Genel müdürü Arif Karabeyoğlu, Mayıs ayında her şey yolunda giderse Delta V’nin daha yüksek rakımlara fırlatmalar yapacağını sözlerine ekledi.