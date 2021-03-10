Türkiye Hibrit Roketini Uzaya Fırlatmaya Hazırlanıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yaz sonunda uzaya benzersiz bir hibrit roket fırlatmaya hazırlandığını söyledi. Bu hareket, ülkenin uzay yol haritasına ve gelecekteki ay görevine kritik bir katkı yapacağını da sözlerine ekledi.

Roket, özgün bir hibrit motor teknolojisi üzerinde çalışan, İstanbul merkezli bir uzay teknolojisi firması olan Delta V tarafından geliştirildi ve ateşlenecek.

Varank Salı günkü röportajında ​​Bloomberg’e verdiği demeçte, “İnşallah, Delta V şirketimiz, yaz sonunda uzayın başlangıcı olan 100 kilometrelik (62.5 mil) rakımı aşacak roketi ateşleyecektir,” dedi.

Varank, geçen ayın sonlarında şirketi ziyaret etti ve bu sırada Delta V’in “uzay ve ay görevlerimizin başlatılmasını mümkün kılacak motorlar geliştirmesini” beklediklerini söyledi.

Bakan, bu hibrit teknolojinin kullanılmasının “önemli” bir ticari avantajla sonuçlanacağını, çünkü rakiplerin maliyetinin çok altında aynı itici gücü ürettiğini belirtti.

Varank’a göre fırlatmanın Karadeniz kıyılarından yapılması bekleniyor ve ülkenin 2023’teki ay görevine hazırlanırken bugüne kadarki en önemli aşaması olacak.