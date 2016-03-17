Türksat AŞ Genel Müdürü Gül tarafından gerçekleştirilmiş olan açıklamada, Türksat 6A uydusundan sonra kendi uydusunu Türkiye’de kendisi yapacak açıklamasında bulundu.

Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen 5. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’na katılım gerçekleştiren Türksat AŞ Genel Müdürü Gül gazeteciler ile yaptığı ropörtajda, Türkiye’nin şuanki konumunda aktif olarak 4. Haberleşme uydusuna sahip olduğuna dikkat çekti.Ayrıca ülkemizde televizyon yayınlarını uydudan izleme yapan kişi sayısının nüfusun yaklaşık olarak yüzde 97’sine denk olduğunu söyledi. 2018 Yılında bitmesi beklenen 5A uydusu için ise ihale aşamasına geldiklerini vurguladı.

Yeni proje çalışmaları ile Türkiye’nin de dünyadaki sayılı operatörleri arasında yerini alacağını belirten Gül, ‘’ Türksat 6A uydusundan sonra uydularımız Türkiye’de kendimüz üretimini gerçekleştireceğiz. Ülkemizde bunu gerçekleştiren kendi insanlarımız bulunuyorken, uydularımızı yurt dışında yapmak gibi bir düşünce içerisinde değiliz’’ ifadelerine yer verdi.

Gül sözlerine şöyle devam etti ‘’ Dünya üzerinde lider konumda bir ülke olmak istiyorsak, uzak teknolojisine yatırım gerçekleştirmemiz şart. Türkiye olarak dünyada ilk 10 ekonomi içerisinde yer almak için, uzay teknolojilerinde gelişme göstermeliyiz’’ dedi.