Türkiye, Kral Boy Traktörlerini İhraç Etmeye Hazırlanıyor!

Şirket başkanına göre, “kral” elektrikli traktör üreten bir Türk şirketi, aracı ihraç etme potansiyeline sahip olduğunu araştırdığı için Haziran ayından itibaren yerel olarak geliştirilen aracı seri üretmeye hazırlanıyor.

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol Cumartesi günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktörlerin üç versiyonu – küçük, orta ve “büyük boy” üretimi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şu anda Türk çiftçisine küçük traktör satışına ilişkin politikaların hafifletilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Traktörün küçük versiyonu 140 beygir gücüne sahip olacak ve orta boy traktörlerin kullanılabileceği alanların yanı sıra bahçe işleri için de uygun olacak.

Yol’un önceki ifadelerine göre orta büyüklükteki traktörler genellikle 105 beygir gücüne kadar motorlara sahip ve 220 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Yol, orta boy elektrikli traktörlerin 2022‘nin ilk aylarında seri üretime gireceğini belirterek, ön çalışmaların %95‘inin tamamlandığını sözlerine ekledi.



Elektrikli traktörün “kral” versiyonu, dünya ortalamasının 130 beygir üzerinde 320 beygir gücü ile piyasaya çıkacak. Şirketin yurt dışı satış hedeflerini sürdüren Yol, “İhracat yapmamız lazım. Talep arttığı anda ihracata başlayacağız. Üç tip elektrikli traktör için de çalışmalarımız devam ediyor. “ dedi

Şirket başkanı, makinelerin pilleri ile ilgili olarak, ülkenin gerekli hammaddelerle ürün üretme kabiliyetine sahip olduğu ülke olarak pillerin üretimi için Çin’de ortaklık kurduklarını söyledi. Pillerin kendilerinin bir somun veya cıvata olarak kabul edilebileceğini ve “önemli olanın pil yönetim sistemleri” olduğunu ekledi.

“Şu anda dünyadaki en iyi pil yönetim sistemlerine sahip olduğumuza inanıyoruz ve bunu yapabilen sivil bir şirket olarak dünyada ilk üçte yer alıyoruz” dedi.