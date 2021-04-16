Türkiye, Startup Ekosisteminde Yükselmeye Devam Ediyor!

Girişim izleme, startups.watch tarafından derlenen verilere göre Türkiye, Ocak’tan Mart’a kadar risk sermayesi yatırımlarının girişinde Avrupa’nın ilk 10 ülkesi arasında yer almayı başardı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ülke sadece İsrail’den sonra ikinci sırada yer aldı. Ayrıca verilere göre, metropol 2021‘in ilk çeyreğinde en çok yatırım alan Avrupa şehirleri arasında yedinci sırada yer alırken, İstanbul’un yükselişi de devam etti.

Salgına rağmen 2020’de kaldığı yerden devam eden Ocak-Mart dönemi, Türk girişim ekosistemi için bir başka rekor dönemi oldu.

Şöyle ki, söz konusu dönemde 62 turda 509 milyon dolarlık (yaklaşık 4,11 milyar TL) yatırım anlaşması yapıldı. Saat verileri, hızlı teslimat girişimi Getir ve Dream Games’in başı çekmesiyle ortaya çıktı.

Getir, ilk çeyrekte iki yatırım turunda toplam 428 milyon dolar, yani Ocak’ta 128 milyon dolar ve Mart’ta 300 milyon dolar topladı.

En son turda, startup’a 2,6 milyar dolar değer biçildi ve 1 milyar doları geçen girişimler için bir terim olan Türkiye’nin ikinci tek boynuzlu atı olmasını sağladı .