Türkiye ve Azerbaycan Teknoloji İşbirliğine İmza Attı!

Türkiye Teknopark İstanbul ve Azerbaycan İnovasyon Ajansı 9 Mart’ta yüksek teknolojiler alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ortak yüksek teknoloji bölgelerinin kurulması planlanıyor.

Teknopark İstanbul Başkanı Bilal Topcu, anlaşma kapsamında yüksek teknoloji ve derin girişimcilik alanındaki bilgi birikiminin Azerbaycan’a aktarılacağını söyledi.

Karabağ tarihinin yeniden yazılması için Azerbaycan İnovasyon Ajansı’nın yürüttüğü çabalara destek vermekten mutluluk duyduklarını da belirtti.

Karabağ bölgesini bir yüksek teknoloji merkezi haline getirmek için imzalanan anlaşma, bölgedeki teknolojik bilgi düzeyini artırmak ve genç profesyoneller yetiştirmek için kuluçka, hızlandırma ve teknoloji transferi programlarını içeriyor.

Yakın gelecekte Teknopark İstanbul ile Azerbaycan İnovasyon Ajansı arasında üst düzey toplantılar planlanıyor. Bu görüşmelerde anlaşmanın detaylarının ve atılacak adımların netleştirilmesi hedeflenmektedir.

1987 yılında kurulan Tenknopark İstanbul, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, inovasyonu ve teknolojik üretimi desteklemeyi, girişimciliği ve ülke ekonomisini tetikleyerek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.