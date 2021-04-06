Türkiye ve Rusya, Uzay İşbirliği İçin Anlaşma İmzalayabilir!

Türkiye’nin yeni kurulan uzay ajansının başkanı bir Rus haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye ile Rusya’nın yakında bir uzay işbirliği anlaşması imzalayabileceğini söyledi.

Serdar Hüseyin Yıldırım, TASS’a verdiği röportajda, “Ulusal hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ikili ilişkiler kuruyoruz. Rusya dahil farklı ülkelerle ortak işbirliği koşulları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yıldırım, uzay araştırmalarının yüksek teknoloji gerektiren çok karmaşık ve maliyetli bir alan olması nedeniyle, “bu nedenle bu alanda uluslararası işbirliği çok önemli” dedi.

“Uluslararası düzeyde hedefimiz, bölgesel ortaklarla ve komşularımızla güçlü ortaklık ilişkileri kurmaktır. Rusya söz konusu olduğunda, pek çok işbirliği alanında geniş fırsatlara sahibiz. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı sağlam ortaklık ilişkileri kurmayı başarırsak çok daha hızlı ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz.” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 9 Şubat’ta Türkiye’nin uzayla ilgili önümüzdeki on yıl için planlarına bir yol haritası çizen Türkiye’nin dönüm noktası olan uzay programını açıklamıştı.

Programın, Türk Uzay Ajansı (TUA) tarafından hazırlanıp yürütüleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yüzyıllardır dünyada adalet, ahlak ve barışa öncülük eden medeniyet için uzay yolculuğunun kapısını açtığını söylemişti.