Türkiye, Yeni Fabrikasıyla Grafen Üretecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başkent Ankara’daki yeni fabrikasıyla büyük ölçekte grafen üretebilen 10 ülke arasına yerleştirileceğini söyledi.

Varank’ın sözleri, Türk nanoteknoloji firması Nanografi’nin yeni grafen üretim tesisinin açılış töreninin oturum arasında geldi. Ticari grafen kullanımının önündeki engellere işaret eden Varank, yeni yatırım sayesinde Türkiye’nin büyük ölçekte grafen üretebilen 10 ülkeden biri olacağını söyledi.

Sıkıca paketlenmiş karbon tabakasından oluşan grafen hafif, çelikten 200 kat daha güçlü ve bakırdan daha iletkendir. Tamamen karbon bazlı grafen, tek atom kalınlığıyla nanoteknolojinin en kritik bileşenlerinden biridir.

Varank, grafenin vücuttaki nöronlara bağlanabilen daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilir piller, daha hızlı ve daha hafif uçak ve biyonik cihazların üretimine yardımcı olacağını vurguladı.

“Vücut elektriğini okuyarak ve değiştirerek gerçek zamanlı tedavi sağlayan biyoelektronik tıp teknolojileri geliştirilecek, korozyon, ısınma ve iletim sorunları çözülecektir” dedi.

Graphene Council’in son anketine atıfta bulunan Varank, grafenin benimsenmesinin önündeki en önemli engellerin malzemenin maliyeti, seri üretim kapasitesi, standardı ve sertifikasyonu olduğunu kaydetti.

Çevreye duyarlı yöntemlerle düşük maliyetle ve endüstriyel ölçekte grafen üretecek olan tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyüklerinden biri olacak.