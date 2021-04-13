Türkiye, Yerli Üretim Yoluyla Oto Çip Krizinden Kurtulacak

Dünya, özellikle küresel otomobil üreticilerini rahatsız eden bir çip kriziyle boğuşurken Türkiye, ülkenin sürekli büyüyen savunma endüstrisi için parçalar üreten yerel bir üretim merkezine güveniyor.

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Kocaeli’nin kuzeybatı sanayi ilinin Gebze ilçesindeki Yarıiletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda (YITAL) bileşenleri geliştirmeye çalışıyor.

UEKAE, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM) bir parçası olarak verimli işlerle meşgul oluyor.

Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) başta olmak üzere Türk firmalarının çip ihtiyaçlarının önemli bir kısmı merkezde karşılanıyor.

YITAL yöneticisi Aziz Ulvi Çalışkan, otomobili üreten bir konsorsiyum olan Türkiye Otomobil Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen ülkenin ilk yerli otomobili için parça üretme yetkinliğine sahip olduklarını söyledi.

Çalışkan, Sabah gazetesine verdiği demeçte, “Bunun için hazırlık yapıyoruz, yakında kapılarını çalacağız” dedi. UEKAE Müdürü Erdal Bayram, Türkiye’nin algoritmadan çipe kadar bilgi güvenliğinin tüm bileşenlerini tasarlayan ve üreten birkaç ülke arasında olduğunu söyledi.

Küresel otomobil üreticilerini rahatsız eden son çip kıtlığı, birçok kişiyi üretimi durdurmaya zorladı ve acil bir çözüm yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde üç Türk otomobil üreticisi, Ford Otosan, Tofaş ve Oyak Renault, çip tedariği krizi nedeniyle üretimlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Kıtlık, dünya çapında üretim kesintilerini zorladı ve Volkswagen, Ford, General Motors, Honda, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere sektörde endişelere yol açtı ve ülkeleri, kıtlığı çözmek için çabalarını artırmaya teşvik etti.